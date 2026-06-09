Las 10 obras más importantes de Gaudí

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Casa Batlló (1904–1906)

La estética puramente orgánica que concibió Gaudí toma por completo la Casa Batlló. El arquitecto barcelonés concibió una fachada que recordarse la calma y el color del mar Mediterráneo. En el tejado, escamas cerámicas recuerdan al lomo de un dragón. En esta fotografía podemos ver el salón principal de la Casa Batlló, con su techo en forma de cielo raso de formas helicoidales en relieve.