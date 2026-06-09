ANIVERSARIO
Las 10 obras más importantes de Gaudí
En el centenario de la muerte de Antonio Gaudí, repasamos algunos de sus edificios más emblemáticos. Principal exponente del modernismo catalán, sus edificios reflejan cómo entendía la naturaleza. Renegó de la línea recta y combinó formas geométricas orgánicas, como para integrarlas con la artesanía tradicional. Detrás de cada curvas o hiperboloide hay una profunda carga simbólica y mística. Siete de estas joyas arquitectónicas forman parte del Patrimonio de la Humanidad.
Basílica de la Sagrada Familia (1883–en construcción)
Es su obra cumbre y el proyecto que le ha hecho mundialmente famoso. La Sagrada Familia está concebida como una "biblia de piedra" cuyo interior simula un bosque místico de columnas coloreadas por la luz de vidrieras policromadas.
La Pedrera (1906–1912)
La Pedrera -o Casa Milà- fue la última obra civil del arquitecto antes de dedicarse por entero a la Sagrada Familia. Su fachada de piedra ondulada es imponente, al igual que su azotea, en la que no existen líneas rectas.
Casa Batlló (1904–1906)
La estética puramente orgánica que concibió Gaudí toma por completo la Casa Batlló. El arquitecto barcelonés concibió una fachada que recordarse la calma y el color del mar Mediterráneo. En el tejado, escamas cerámicas recuerdan al lomo de un dragón. En esta fotografía podemos ver el salón principal de la Casa Batlló, con su techo en forma de cielo raso de formas helicoidales en relieve.
Parque Güell (1900–1914)
En un primer momento debía ser el jardín de una urbanización de lujo integrada en la naturaleza. Sin embargo, terminó convirtiéndose en uno de los parques públicos más bonitos del mundo. Destacan su icónica escalinata del dragón y su banco ondulado cubierto de mosaicos de colores.
Torre Bellesguard (1900–1909)
En la sierra de Collserola, Gaudí construyó este edificio sobre las ruinas del antiguo castillo del último rey de Aragón. Supo integrar su lenguaje modernista con la estética de un castillo medieval, utilizando piedra del lugar para camuflar la edificación con el entorno.
Casa Calvet (1898–1900)
Es considerada la obra más conservadora de Gaudí. Le valió el premio al mejor edificio del año en Barcelona. El diseño rinde tributo al barroco catalán, con detalles orgánicos en sus balcones de hierro forjado y en la fachada de piedra arenisca.
Casa Botines (1891–1892)
La Casa Botines se encuentra ubicado junto al palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León y junto a la plaza de Santo Domingo. Representa la etapa neogótica de Gaudí. Tiene un diseño que responde a sus necesidades de residencia y almacén comercial. Evoca la silueta de un castillo medieval fortificado.
Palacio Episcopal de Astorga (1889 - 1915)
El Palacio Episcopal de Astorga, en León, es una de las obras más importantes de Gaudí y de las pocas que se encuentran fuera de Cataluña. Se construyó en granito blanco grisáceo y destaca por su espectacular estilo neogótico. Gaudí no terminó la obra, lo hizo el arquitecto Ricardo García Guereta, respetando las líneas generales del proyecto original.
El Capricho (1883–1885)
Ubicada en Comillas (Cantabria), es un palacete de verano de inspiración oriental con una llamativa torre cilíndrica revestida de cerámicas y decoración de girasoles.
Casa Vicens (1883–1888)
Situada en el emblemático e histórico barrio de Gracia, se trata del primer gran proyecto residencial de Gaudí tras graduarse. Posee un evidente estilo orientalista e neomudéjar, con azulejos cerámicos florales y ladrillo visto que rinden homenaje a la naturaleza y a la tradición mudéjar.