La fe ciega de Gaudí: diseñó una "biblia en piedra" y falleció como un vagabundo sin nombre

Resulta incluso desolador que un arquitecto capaz de levantar la Sagrada Familia, símbolo inequívoco de Barcelona, muriera en su ciudad, esa que engalanó, confundido con un mendigo sin nombre. Pero hasta este extremo tan inverosímil tiene su explicación si miramos a fondo la evolución artística de Antoni Gaudí.

El 7 de junio de 1926, cuando tenía 73 años, Gaudí se dirigía a pie desde su casa hasta la iglesia de San Felipe Neri a misa de diario. Al cruzar la Gran Vía de las Cortes Catalanas, en la intersección con la calle Bailén, fue atropellado por un tranvía. Varios taxistas presenciaron el trágico accidente y pensaron, por su aspecto descuidado y ropa gastada, que era un mendigo. Seguía vivo, atado de forma exigua a la vida. Ingresó sin nombre en el Hospital de la Santa Cruz, donde falleció después de tres días, el 10 de junio de 1926.

La conmoción en la Ciudad Condal fue generalizada. Gaudí fue enterrado en la cripta de la propia Sagrada Familia, el lugar al que dedicó los últimos 43 años de su vida y en el que concentró todo su mundo. También fue su testamento espiritual.

Gaudí asumió la dirección de las obras de la Sagrada Familia en 1883 con apenas 31 años y un par de proyectos menores en su currículum. Entre ellos, la Casa Vicens, su primer edificio residencial completo —encargado en 1878, el mismo año de su graduación—. El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia estaba dirigido originalmente por Francisco de Paula del Villar y Lozano, quien, en 1882, diseñó una iglesia de estilo neogótico tradicional. Apenas un año después de iniciar las obras, Del Villar dimitió por discrepancias con la promotora. Fue entonces cuando Gaudí asumió la dirección de las obras y replanteó por completo el diseño original, pensando el edificio como "una biblia en piedra".

No es casualidad que liderase la construcción de un edificio religioso de tal calado. La fe era el motor principal de su arquitectura y este proyecto le absorbió por completo. Gaudí nunca se casó —a pesar de que se le vincula con Pepeta Moreu, una profesora que le habría rechazado—. Consideraba el templo barcelonés su familia. "Su cliente", como él llamaba a Dios, "no tiene prisa", pero requería de su atención completa. En sus últimos años, vivía casi como un monje dentro de la propia Sagrada Familia. Se volvió cada vez más austero y centrado en su vocación. Dormía poco y su tiempo libre lo dedicaba a la oración.

Su obra se vio muy influenciada por los conflictos religiosos de la Barcelona de finales del siglo XIX y principios del XX. A medida que Antoni Gaudí abrazaba la ortodoxia católica más estricta y se limitaba a una vida de privaciones, su arquitectura resurgía con más fuerza y vida. Se le atribuye esta frase: "La línea recta pertenece al hombre, la línea curva a Dios".

Entendía la naturaleza "como un libro sagrado", de modo que en su esfuerzo por reflejar su fe y su admiración al creador, copiaba las formas del medio natural. Cada elemento tenía una carga simbólica religiosa. Las columnas, los colores, los vidrios, conducían a la reflexión espiritual y la oración. También se ve en el Capricho de Comillas o en la Cripta de la Colonia Güell, considerada un laboratorio donde Gaudí probó soluciones estructurales que luego aplicó a la Sagrada Familia.

Conociendo la evolución personal de Antoni Gaudí es más fácil comprender cómo acabó descuidándose a sí mismo a favor de su creación dedicada a Dios. "Se debe trabajar con espíritu de oración; el trabajo debe ser una oración", escribió el artista catalán. No había ego, había servicio. Dejó de lado los encargos de lujo para dedicarse únicamente al templo.

El historiador del arte y escritor holandés Gijs van Hensbergen, autor de una de las biografías más reputadas y rigurosas de Gaudí, reflexiona sobre cómo huyó de los lujos mundanos. En el momento del atropello, el arquitecto se había desprendido de cualquier atisbo de vanidad o interés por lo material. La prueba definitiva de su transformación personal fue el malentendido sobre su identidad tras el atropello.

Van Hensbergen también critica cómo Barcelona, la ciudad que creció bajo su talento, no supo ayudar al padre de su estética moderna.