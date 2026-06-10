Regresa restaurada a Granada una tabla flamenca que legó Isabel la Católica

El Tríptico del Descendimiento de la Cruz, una de las obras cumbre del pintor flamenco Dieric Bouts y pieza singular de la colección de tablas flamencas que Isabel la Católica legó a la Capilla Real de Granada, ha vuelto a este espacio tras permanecer tres años en Bélgica para su restauración.

La tabla, pintada hacia 1455-1460, ha sido objeto de una restauración excepcional a cargo del Instituto Real del Patrimonio Artístico (KIK-IRPA) de Bruselas y figuró en dos exposiciones del museo M Leuven dedicadas a Bouts —Haarlem, h. 1420-Lovaina, 1475—, informa el Arzobispado de Granada.

Procedente de la colección personal de Isabel la Católica, que en su testamento dispuso que sus tablas de devoción se trasladaran a Granada para ornato de la capilla, el tríptico forma parte desde entonces del patrimonio de la Capilla Real.

En 2023 salió de Granada por primera vez en más de quinientos años, en préstamo para la gran retrospectiva Dieric Bouts. Creador de imágenes —2023-2024—, celebrada en el museo M Leuven, en la ciudad donde el pintor vivió y trabajó. Nunca antes los paneles habían viajado para una exposición.

Según el Arzobispado, aquella salida brindó a los especialistas del KIK-IRPA una ocasión única para estudiar, analizar y restaurar la obra en profundidad, con el apoyo del Gobierno de Flandes.

Así, el 28 de junio de 2023 los paneles fueron confiados al instituto bruselense, donde se documentaron con técnicas de imagen científica de vanguardia. A partir de mayo de 2024 se analizaron la madera y las capas pictóricas, en paralelo a la investigación histórico-artística bajo la supervisión de un comité científico internacional.

Trabajos de restauración

Una restauración que arroja detalles ocultos

El estudio reveló el accidentado recorrido de la pieza. El panel central, con el Descendimiento, presentaba un estado de conservación especialmente delicado, con daños en las juntas de las tablas y amplios repintes del siglo XIX, como confirmó la presencia de cinc, un pigmento que no se empleó hasta esa centuria.

Durante la intervención se retiraron los barnices amarilleados y los repintes no originales, lo que devolvió a la vista detalles finísimos que habían quedado sepultados bajo capas posteriores.

La pintura de los tres paneles se estabilizó y los daños se reintegraron con materiales reversibles, conforme a los criterios de restauración más estrictos.

Elementos perdidos

Para reconstruir los elementos perdidos, los restauradores se apoyaron en las fotografías de alta resolución de una copia muy fiel del tríptico, pintada hacia 1500 y conservada en el Museo del Patriarca de Valencia.

Recuperado el esplendor original de Bouts, el tríptico regresa ahora a la Capilla Real para reencontrarse con su escenario histórico.

La Capilla Real de Granada, fundada por Real Cédula de los Reyes Católicos el 13 de septiembre de 1504 y construida en estilo gótico entre 1505 y 1517, es la capilla funeraria que custodia los restos de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, así como de su hija Juana I de Castilla y de su esposo Felipe I el Hermoso.