Un niño perfora una obra maestra de Magritte con una piña

El laboratorio de restauración del Museo de Israel, en Jerusalén, trabaja a contrarreloj para reparar una de sus piezas más valiosas: El castillo de los Pirineos (1959), la célebre pintura de René Magritte. El lienzo sufrió un grave percance cuando un niño que recorría el museo con su familia logró entrar al recinto con una piña recogida en el jardín y perforó la obra antes de que el personal de seguridad lograra intervenir, según informaron empleados a The Times of Israel.

En declaraciones al medio israelí Ha'aretz, la jefa de conservación de la institución, Sharon Tager, detalló que las labores de reparación se prolongarán durante varias semanas y transmitió tranquilidad respecto al resultado: "Tenemos experiencia en la conservación de pinturas y objetos que llegan en mal estado, incluidas obras que han estado almacenadas desde la época del holocausto".



Respecto a la intervención específica sobre la obra del maestro surrealista belga, Tager precisó que la etapa inicial "consiste en tratar la base, ya que el agujero provocó que el lienzo se deformara. Primero lo restauramos a su nivel original, luego lo cosemos y tratamos las capas de pintura al óleo".

Debate sobre la seguridad

El incidente ha reabierto el debate sobre la seguridad en las galerías. Tager admitió a Ha'aretz que, aunque ciertos cuadros cuentan con cristales "de altísima calidad, prácticamente invisibles", el lienzo dañado carecía de este resguardo.

La conservadora defendió la filosofía del museo de priorizar la cercanía del público con el arte: "Intentamos evitar las alarmas, ya que los visitantes desean examinar las obras de arte de cerca. Eso forma parte de la experiencia museística. Buscamos otras maneras de proteger los objetos, pero tienen limitaciones".

Historia de la obra

La obra afectada, una imponente composición de 200x140,5 cm, muestra una colosal roca flotando sobre el océano con una fortaleza de piedra en su cima. Es un ejemplo cumbre del universo de Magritte, quien recurría frecuentemente a los elementos pétreos para plasmar la ingravidez y los sueños irrealizables.

La pintura nació como un encargo de Harry Torczyner, amigo y mecenas del creador, quien le dio carta blanca con un propósito singular: cubrir una vista poco agradable desde las ventanas de su oficina en Nueva York. De los bocetos propuestos por Magritte, Torczyner eligió este diseño justificándolo por escrito: "Porque sobre el oscuro mar u océano se alza la roca de la esperanza, coronada por una fortaleza, un castillo".

Tras custodiar el cuadro en su despacho durante casi dos décadas, Torczyner lo donó al Museo de Israel en 1985: "Hoy, El castillo de los Pirineos está a punto de partir de mi oficina hacia Jerusalén. Emprenderá otro viaje a través del tiempo y el espacio. En Jerusalén, se unirá a otras rocas, torres y murallas mágicas".

Lamentablemente, en su viaje por el tiempo, el destino también decidió cruzar el camino de la obra con una inesperada piña de jardín.