Colecciones Reales
De la almohada de la reina al flotador decimonónico: las joyas textiles de la Corte
Las Colecciones Reales acoge una ambiciosa exhibición temporal que permite descubrir "el universo exquisito y delicado que construyeron puntada a puntada los mejores artistas y artesanos" de la Corte, según destacó Ana de la Cueva, presidenta de Patrimonio Nacional. Bajo el título Tejiendo la vida cortesana. Tejidos y bordados de las Colecciones Reales, saca a la luz un fondo de un valor histórico y simbólico magnífico.
De las más importantes
Patrimonio Nacional reúne una cuidada selección de más de 200 obras de su colección de tejidos y bordados, una de las más importantes del mundo.
De los miles de textiles que custodia Patrimonio Nacional, se han seleccionado algo más de 200 piezas de excepcional calidad técnica, la gran mayoría nunca expuestas al público. Entre las más singulares destacan la almohada de la Reina Berenguela (anterior a 1246).
Almohada de la reina Berenguela
A la reina Berenguela se le confeccionó una almohada a medida en el siglo XIII, un elegante cojín dorado tejido en sarga.
Colchón salvavidas
Entre las piezas más curiosas y extravagantes encontramos este colchón salvavidas, relleno de placas de corcho. Era una pieza de descanso que servía, llegada la emergencia, de dispositivo de flotación.
El visitante podrá descubrir la bañera "sultana", que ocultaba su función higiénica transformándose en diván.
Bañera
Muchas de las piezas han sido restauradas —el 80 % en los propios talleres de Patrimonio Nacional— y pueden contemplarse en óptimo estado de conservación, como esta bañera de estilo francés de la corte de Carlos III.
Piezas nunca vistas
La gran mayoría de las piezas se muestran al público por primera vez tras un exhaustivo proceso de restauración realizado en los talleres de la institución.
Símbolo de poder y refinamiento
“Son piezas clave en la configuración de los espacios regios a lo largo de nuestra historia. Tejidos y bordados que desempeñaron un papel fundamental en la vida cortesana española como símbolos de poder, refinamiento y representación", destacó Víctor Cageao, director de la Galería y de las Colecciones Reales.
La muestra desvela los secretos y detalles de la vida en palacio. Aunque las obras pertenecen casi en su totalidad a Patrimonio Nacional, hay préstamos relevantes, entre otros, del Museo del Prado, el Palacio Pitti de Florencia y el Museo de Tejidos y Artes Decorativas de Lyon.
Zapatos litúrgicos
Estos zapatos litúrgicos están son de la primera mitad del siglo XVII, una obra maestra de la artesanía suntuaria. Están hechos de seda de altísima calidad, piel y alambre de plata. Se usaban en ceremoniales eclesiásticos.
Almohadón
Patrimonio Nacional atesora 25.000 frágiles y exquisitas piezas, como este almohadón.
Cortina de La España Industrial
Esta es una cortina de algodón de 1860, fabricada por la mítica factoría textil catalana La España Industrial, la primera sociedad anónima algodonera de España.
Envolvedor
Este es un mueble de aseo de lujo, fabricado en madera de caoba en los Talleres Reales durante la primera mitad del siglo XIX. Servía para sostener y organizar las toallas, paños de manos, batas o telas envolventes que los reyes utilizaban justo después de lavarse.
Manguito de armiño y oso blanco
El manguito de armiño y piel de oso blanco es otra de las suntuosas joyas de indumentaria que se exponen en la muestra. Era un accesorio absolutamente imprescindible para las damas de la alta aristocracia y la realeza durante los meses de invierno.
Hasta octubre
La exposición estará abierta desde el 11 de junio al 12 de octubre en la Galería de las Colecciones Reales.