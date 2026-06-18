La subasta que demuestra que el arte español no entiende de discapacidad

La tercera edición de CapacitArte, el proyecto del Área Social de la Fundación Villacisneros que une arte y discapacidad y en el que han colaborado un grupo de jóvenes con discapacidad intelectual de la Fundación Prodis, culminó en Madrid con la subasta solidaria de las nueve obras realizadas por los alumnos de Fundación Prodis junto a cuatro destacados artistas españoles: David Magán, Íñigo Navarro, Ana Barriga y Misterpiro.

El evento, celebrado en Espacio de Huakal, reunió a más de 150 personas y supuso el cierre de un proceso creativo desarrollado a lo largo de cuatro talleres artísticos. En ellos, 18 jóvenes de Fundación Prodis trabajaron de la mano de los artistas participantes, explorando distintas disciplinas y técnicas, y generando nuevas oportunidades de aprendizaje, expresión y desarrollo personal.

Todas las obras fueron vendidas en una subasta dirigida, por tercer año consecutivo, por Beatriz Ordovás, directora de Arte Contemporáneo de Christie's en España. La recaudación contribuirá a financiar la IV edición de CapacitArte y, además, un 30% del importe final se destinará directamente a los alumnos coautores de las obras, con el objetivo de apoyar su formación y favorecer su desarrollo artístico y profesional.

Un cambio de mirada

"CapacitArte nace para contribuir a un cambio de mirada. La inclusión no puede quedarse solo en asistir; tiene que generar espacios reales de participación, reconocimiento y desarrollo. Cuando una obra de CapacitArte se expone y se subasta, lo que estamos diciendo como sociedad es muy importante: que estos jóvenes no están solo para recibir, sino también para crear; no están al margen de la cultura, sino que forman parte de ella. Ese cambio, de beneficiarios a creadores y de asistencia a oportunidad, es el que desde la Fundación Villacisneros queremos impulsar", señaló Belén Gómez-Pineda, directora del Área Social de la Fundación Villacisneros.

Uno de los artistas que ha participado es David Magán, que se centró en la luz, el color, la composición geométrica y el proceso colectivo. Sus talleres han permitido trabajar la concentración, la precisión manual, la coordinación y la escucha. Los participantes se organizaron en equipos, tomaron decisiones, votaron composiciones, propusieron títulos y asumieron responsabilidades dentro de una obra común. El resultado no fue solo una pieza artística, sino una experiencia de cooperación en la que cada joven pudo comprobar que su criterio tenía un lugar.

Con Ana Barriga, el punto de partida fueron los objetos cotidianos. Cada participante llevó un elemento personal de casa —una taza, una hucha, una figura, una caja, un marco— y lo transformó en una creación propia. También Íñigo Navarro y Misterpiro han aportado a esta edición sus respectivos universos creativos.