El Partenón de Grecia luce como no se ha visto en dos siglos

La fachada occidental del Partenón de Atenas luce desde este jueves en su forma más completa de los últimos 220 años, después de que se finalizara la restauración del frontón oeste del templo y la retirada definitiva de un andamiaje exterior que ocultaba una buena parte del mismo.

"Hoy contemplamos el frontón occidental del Partenón como no lo habíamos visto en dos siglos. Es un momento de importancia histórica para el monumento, para la Acrópolis y para la civilización mundial", señaló en un comunicado el Ministerio de Cultura de Grecia.

Atenea y Poseidón

El frontón occidental del Partenón de Atenas está situado sobre el friso oeste de la estructura y se conformaba de un "muro de mármol antitemático" de forma triangular que servía como fondo y soporte a una serie de excepcionales esculturas que representaban el célebre certamen que se convocó en el Olimpo para elegir al dios que sería el patrono de Atenas, disputa en la que la diosa Atenea venció a Poseidón, añade el comunicado.

Es este muro de mármol triangular, situado en la parte más alta de la cara occidental del templo, el que se ha restaurado para "recuperar su geometría original" a través de la soldadura de una serie de sus fragmentos originales que se conservaban separados del templo y un relleno con mármol nuevo, informó el Ministerio.

"El espectáculo es verdaderamente impresionante. El frontón, que generaciones de ciudadanos griegos y visitantes de todo el mundo se habían acostumbrado a ver incompleto, recupera su unidad arquitectónica", añade la nota.

Sin andamios

Además, los andamios exteriores de la cara occidental de este templo de 2.500 años de antigüedad, que ocultaban buena parte de su estructura mientras se llevaban a cabo intervenciones clave durante las últimas dos décadas, "han sido retirados permanentemente".

A cambio, se ha instalado "un nuevo sistema de andamiaje funcional" detrás de las columnas de la fachada occidental que "se integra estéticamente con el monumento", anunció el Gobierno heleno.

Hace unos 220 años, a comienzos del siglo XIX, el embajador británico en el Imperio Otomano (del que entonces Grecia era parte), Thomas Bruce, más conocido como Lord Elgin, desprendió violentamente la mayoría de las esculturas aún conservadas que adornaban las metopas, los frontones y el friso del Partenón.

Bruce las llevó a Gran Bretaña, donde más tarde las vendió a su Gobierno por 35.000 libras y desde 1939 estas joyas artísticas se exponen en el Museo Británico, mientras que el Museo de la Acrópolis tan solo exhibe copias.