RESTAURACIÓN
El Thyssen devuelve al 'Venus y Cupido' de Rubens su brillo original
El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta un montaje especial dedicado a la restauración y estudio técnico realizado en torno a Venus y Cupido, de Peter Paul Rubens. Los trabajos han permitido recuperar el equilibrio cromático que se había perdido con el paso del tiempo y el uso de distintos barnices, así como la sensación de perspectiva. La restauración, a la que se le ha dedicado un año y medio, ha consistido en la eliminación del barniz oxidado consolidando puntualmente la capa pictórica, con el objetivo de otorgarle una mayor estabilidad general que asegure su mejor conservación en el futuro.
Detalle de la limpieza
El barniz envejecido había adquirido una tonalidad muy amarillenta que afectaba a los colores de toda la obra, especialmente notable en las zonas claras. Gracias a la intervención del cuadro, los restauradores han logrado fijar y dar estabilidad a los craquelados y han conseguido recuperar los colores originales empleados por el artista.
Antes de la restauración
Antes de intervenir, el departamento de restauración del museo ha realizado distintos estudios técnicos y análisis de laboratorio para poder intervenir con rigor la obra.
Después de la restauración
El visitante que se acerque a ver los resultados podrá, además, descubrir las distintas fases de la intervención llevadas a cabo, con imágenes comparativas y detalles ampliados de la pintura, textos explicativos de los hallazgos del estudio técnico sobre los materiales, el proceso creativo y la técnica pictórica del artista.
Reflectología infrarroja
La imagen obtenida con luz infrarroja muestra un dibujo subyacente limpio y firme, especialmente en las figuras y en la parte inferior derecha, donde Rubens pintó después con mayor detalle y precisión. Esta obra era en realidad una copia de otra de Tiziano,
Marco
El marco es francés de estilo Regencia y es posterior a la obra. De madera tallada, dorado al agua, combina zonas con brillo y zonas mate. Su restauración ha incluido una limpieza de la suciedad superficial, con disolventes en distintas proporciones para eliminar acumulaciones del recubrimiento de betún de judea sin arrastrar la pátina de cera que tenía.
Proceso de reintegración
Aunque la capa pictórica se conservaba en buen estado, la obra presentaba pérdidas en pequeñas zonas, que se habrían estucado y reintegrado durante una restauración antigua, así como algunos craquelados con leves levantamientos de pintura.
Radiografía
El estudio radiográfico refleja un buen estado de conservación. Solo se distinguen unos desgarros en la zona central de la obra, que pudieron motivar un reentelado en el pasado. El lienzo original es una sola pieza de tejido que fue recortado en todos los bordes, seguramente para sanearlos. La radiografía revela también una técnica pictórica muy depurada.