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Radiografía

El estudio radiográfico refleja un buen estado de conservación. Solo se distinguen unos desgarros en la zona central de la obra, que pudieron motivar un reentelado en el pasado. El lienzo original es una sola pieza de tejido que fue recortado en todos los bordes, seguramente para sanearlos. La radiografía revela también una técnica pictórica muy depurada.