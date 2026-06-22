El plan más fresco: 15 exposiciones que podrás disfrutar este verano
Con la llegada de los meses estivales, los principales museos y centros culturales del país transforman sus salas en auténticos refugios contra el calor. La oferta expositiva se reparte por toda España combinando grandes nombres internacionales y propuestas nacionales.
Fernando Brambila
Vista del Panteón de nuestros Augustos Reyes en el Real Monasterio de San Lorenzo, de Fernando Brambila | La Galería de las Colecciones Reales inaugura Brambila, pintor de los Reales Sitios, una exposición que recupera la figura de Fernando Brambila (1763–1834), uno de los grandes paisajistas del siglo XIX en España. La muestra reúne una treintena de dibujos, pinturas, estampas y libros y podrá visitarse en la sala de exposiciones temporales hasta el 12 de octubre.
Soy Asurbanipal, rey del mundo
Talla en marfil de una mujer asomada a una ventana, 900-700 a. de C., palacio noroeste, Nimrud (Irak). | CaixaForum Madrid estrena la exposición Soy Asurbanipal, rey del mundo, rey de Asiria, una muestra de 158 objetos de la colección del British Museum que, a través de siete ámbitos, recorre la vida y el legado de Asurbanipal (669 - c. 631 a. C.), último gran soberano del Imperio asirio. Este rey gobernó desde Nínive (en el actual Irak) un imperio gigantesco que se extendía desde las costas del Mediterráneo hasta las montañas de Irán.
Jasper Johns en el Guggenheim
Jasper Johns. De 0 a 9 (0 through 9), 1961 Óleo sobre lienzo 137,2 x 104,8 cm Whitney Museum of American Art, Nueva York Donación de The American Contemporary Art Foundation, Inc., Leonard A. Lauder, Presidente. | El Museo Guggenheim Bilbao presenta la exposición Jasper Johns: Night Driver, una ambiciosa retrospectiva dedicada a uno de los artistas más celebrados de nuestra época. Presenta cerca de ciento cuarenta obras incluyendo pinturas, esculturas, dibujos, grabados, un libro de artista y una escenografía.
Marisol en el Centro Botín
Hasta el 25 octubre de 2026, podrá visitarse en el Centro Botín Marisol: Cuando todo está por comenzar, la primera retrospectiva dedicada a los dibujos de Marisol, que incluye su obra dibujada desde 1949 hasta el final de su vida, junto a esculturas, grabados, fotografías, películas y documentos procedente, en su gran mayoría, de la colección del Buffalo AKG Art Museum. Conocida simplemente como Marisol, fue una figura central de la escena neoyorquina de los años sesenta. Sus esculturas —figuras de madera a tamaño natural, retratos de personajes públicos, escenas familiares y sociales— la situaron en el centro de una cultura visual que empezaba a pensar el arte en relación con los medios, la política y la vida cotidiana.
El Prado a la manera italiana
Virgen de la Humildad con los donantes Enrique II de Castilla, Juana Manuel, y dos de sus hijos (Virgen de Tobed), de Jaume Serra. Temple y pan de oro sobre tabla (h. 1366-69) | El Museo Nacional del Prado presenta, hasta el 20 de septiembre, una exposición que revisa cómo, mucho antes de la irrupción del Renacimiento, Italia marcó el ritmo de una profunda transformación artística cuyo eco encontró en los reinos hispanos uno de sus principales espacios de recepción. Cuenta con más de un centenar de obras de diversas técnicas (pintura, escultura, orfebrería, manuscritos iluminados, dibujos, bordados, tejidos de seda...) que proceden de 31 instituciones españolas y 25 extranjeras.
Carmen Laffón en el Thyssen
Inés Laffón en la cuna (1995), de Carmen Laffón. Óleo sobre lienzo, 170 × 195,5 cm. Colección privada. | El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza presenta una gran exposición de la pintora y escultora sevillana Carmen Laffón (1934-2021), segunda mujer en ingresar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid como académica de número. La muestra gira en torno al personalísimo mundo figurativo de la artista, y presenta las ideas o motivos centrales de sus composiciones, que se repiten como variaciones y series a lo largo de sus más de sesenta años de carrera. Hasta el 27 de septiembre.
Aurèlia Muñoz en el Reina Sofía
Aurèlia Muñoz. Ocell-estel B2, 1982. Telas de algodón cosidas y varillas de metal con plomo (120 x 950 x 223 cm) Colección MACBA. Depósito de la Generalidad de Cataluña. Colección Nacional de Arte de Postguerra y segundas vanguardias. | El Museo Reina Sofia presenta Aurèlia Muñoz. Entes, la mayor retrospectiva dedicada hasta la fecha a la artista catalana que renovó el lenguaje escultórico textil del siglo XX. En la muestra se podrán ver sus obras más emblemáticas: macramés, bordados, Pájaros-cometa, muchas de ellas no expuestas hasta ahora en museos, y sus dibujos inéditos. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 7 de septiembre de 2026.
Vasconcelos en Málaga
Vistas de la exposición Joana Vasconcelos. Transfiguración. © Museo Picasso Málaga © Joana Vasconcelos, VEGAP, Málaga, 2026 | El Museo Picasso Málaga ofrece una amplia visión de la trayectoria de la portuguesa Joana Vasconcelos mediante la reunión de 13 esculturas e instalaciones en las que lo cotidiano alcanza dimensión monumental; lo utilitario adquiere un carácter ceremonial; y lo doméstico se expande hasta lo arquitectónico. Hasta el 27 de septiembre.
Robert Frank
Robert Frank. Trolley – New Orleans, 1955. Collection Maison Européenne de la Photographie, París © Robert Frank Foundation, from The Americans. | Espacio Fundación Telefónica presenta, en el marco de la XXIX edición de PHotoESPAÑA, Robert Frank & Los Americanos, una exposición que reúne por primera vez en este espacio el conjunto completo de imágenes de uno de los proyectos más emblemáticos e influyentes de la cultura visual del siglo XX. A través de más de 120 obras icónicas, el visitante podrá recorrer las 83 imágenes que conforman el libro original de 1958, además de material inédito sobre el proceso creativo del autor. Hasta noviembre de 2026.
Universo Star Wars
Una de las figuras que conforman la exposición El Imperio Fan Contraataca. | El Imperio Fan Contraataca se presenta en el Espacio Delicias, en Madrid, con más de 600 piezas de coleccionista.
La moda en época de Cervantes
Piezas expuestas en Con capa y espada. La moda en época de Cervantes. | La exposición ofrece un recorrido por la historia de la moda española del Siglo de Oro, una época tan importante que a la forma de vestir del momento se le ha dado el nombre de “vestimenta a la española”. Se exhiben ejemplos de textiles e indumentaria de la época que vivió Miguel de Cervantes procedentes de la colección del Museo del Traje.
Menchu Gal en Madrid
Azoteas de Madrid (1953), de Menchu Gal. Colección Particular. | El Espacio Cultural Serrería Belga presenta la exposición Menchu Gal. Imágenes de una vida, dedicada a esta artista pionera que destacó por su fuerte personalidad artística. Menchu Gal (Irún, 1919-2008), primera mujer en recibir el Premio Nacional de Pintura en 1959, creó un universo pictórico propio que trascendió los convencionalismos de su época y reflejó su espíritu inquieto y cosmopolita. La exposición, organizada junto a la Fundación Menchu Gal y que se podrá visitar hasta el 28 de junio, reúne una cuidada selección de medio centenar de obras que permite recorrer la evolución de su obra a través de paisajes, retratos, bodegones e interiores.
Culto a la belleza
Diseño de Javier Jaén. | La exposición El culto a la belleza invita a cuestionar los cánones establecidos y ampliar y enriquecer nuestra mirada, reivindicando cuerpos y bellezas que han quedado excluidos de la norma. La exposición pone en diálogo obras de arte, documentos y objetos históricos e instalaciones contemporáneas para abordar temas como el estatus, la salud, la edad, el género o la raza. Presenta, entre otras, obras de William Hogarth, Angelica Dass, Laura Aguilar, Juno Calypso, Zed Nelson, Shirin Fathi, Narcissister, Ismael Smith, Isidre Nonell, Josep Masana, Colita, Sandra Gamarra, Esther Ferrer, Regina José Galindo, Maria Alcaide, Colectivo Ayllu, Lorenza Böttner, Marina Vargas, Arvida Byström, Harriet Davey o Renaissance Goo x Baum & Leahy. Puede ver en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) hasta el 8 de noviembre.
Como una danza de estorninos
Antonio Beneyto, Nina Hagen, 1982. Colección MACBA. Depósito de la Generalidad de Cataluña. Colección Nacional de Arte. Antigua Colección Salvador Riera. | Se trata de la exposición que conmemora los 30 años de la Colección MACBAmediante coreografías de voces, formas y diálogos contemporáneos. Dice el museo que al igual que el movimiento sincrónico y coral de los estorninos, as obras de la Colección MACBA se ajustan y reagrupan en sus distintas presentaciones, movilizándose unas a otras y articulando nuevos mapas de sentido.
Manuel de Falla
Una exposición conmemorativa por el 150 aniversario de Manuel de Falla descubre su universo creativo mediante partituras originales, manuscritos, cartas y objetos personales. Puede verse en el Centro Cultural CajaGranada hasta el 19 de julio.