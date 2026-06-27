El Gobierno retira a la Cueva de Altamira la categoría de monumento después de más de 100 años

Después de más de cien años considerada monumento, la Cueva de Altamira pierde esa categoría histórica por decisión del Gobierno, que ha optado por redefinir su protección. El cambio, aprobado mediante Real Decreto, transforma uno de los mayores símbolos del patrimonio español en "zona arqueológica".

El Ministerio de Cultura, dirigido por Ernest Urtasun, ha formalizado esta modificación a través del Boletín Oficial del Estado, donde también se establece la nueva delimitación del enclave cántabro, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). La emblemática cavidad, situada entre Santillana del Mar y Reocín, es conocida mundialmente por sus pinturas rupestres, especialmente las del techo de los polícromos, consideradas la "capilla sixtina" del arte prehistórico.

Según el texto oficial, la nueva Zona Arqueológica ya no solo abarca la cueva principal, sino también otros elementos como edificaciones históricas, espacios museísticos y el entorno natural que la rodea. Desde el Ejecutivo se defiende que esta reorganización permitirá una mejor protección y gestión del conjunto, al coincidir los límites con el actual recinto del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira.

El cambio supone, en la práctica, dejar atrás la categoría de monumento que la Cueva de Altamira tenía desde 1924, cuando fue declarada monumento arquitectónico-artístico. Una decisión que, más allá de la nueva denominación administrativa, reabre el debate sobre cómo se reconoce hoy el valor de uno de los enclaves prehistóricos más emblemáticos del mundo.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha defendido la decisión asegurando que "garantizará una mayor protección" del enclave y ha insistido en que se trata de seguir impulsando su conservación como uno de los primeros testimonios de la creatividad humana.