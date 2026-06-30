Roban un cuadro de Sorolla en Sevilla por un descuido

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para localizar un cuadro de Joaquín Sorolla que fue sustraído el pasado sábado en el centro de Sevilla, tras un descuido de la familia propietaria. La denuncia fue interpuesta en la comisaría del distrito Centro, ubicada en la Alameda de Hércules, y por el momento el Cuerpo trabaja en esclarecer las circunstancias del suceso e identificar a el o los autores del robo.

Los hechos se registraron en torno a las 17:00 horas del pasado sábado en la puerta de un garaje de la calle Rafael González Abreu. Según fuentes del caso, los propietarios se disponían a irse de vacaciones y pretendían llevarse la obra consigo. Sin embargo, tras dejar la pintura momentáneamente apoyada en la acera para terminar de cargar el vehículo, reanudaron la marcha sin el cuadro. Después de unos minutos, un viandante vio la obra y se l allevó sin que hasta la fecha se haya concretado su paradero.

Las cámaras apuntan a una familia de turistas

Los agentes del Grupo de Investigación se encuentran analizando las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de los alrededores para tratar de identificar a los responsables. Entre los primeros indicios paraece que en las las imágenes se observa a varias personas detenerse ante la obra y llevársela. Según informaron fuentes de la investigación, por su vestimenta y actitud parecía una familia de turistas que pasa por la zona y la pintura les llama la atención.

La Policía Nacional está realizando gestiones en hoteles y apartamentos turísticos del entorno para tratar de localizar a estas personas, aunque por el momento, sin éxito y no se descarta que los sospechosos hayan abandonado ya la capital hispalense.

Una obra dedicada y de alto valor sentimental

La pieza sustraída es una pintura de pequeño formato que representa dos barcos en una playa, enmarcada en madera barnizada y con un paspartú de color blanco. Aunque se desconoce el valor económico exacto en el mercado, posee un elevado valor sentimental para la familia, que custodiaba la obra desde hace décadas. La pintura cuenta además con la firma y una dedicatoria expresa del pintor valenciano a esta familia sevillana.