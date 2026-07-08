Roban una escultura de Chillida de una galería de Barcelona

Dos hombres de nacionalidad serbia fueron detenidos en Barcelona este martes como presuntos autores del robo de una escultura de Chillida y otra de Coderch & Malavia, valoradas en más de 230.000 euros, en dos galerías de arte diferentes. Las piezas sustraídas se exponían en la Galería Villa del Arte, situada en los bajos del hotel Mandarin Oriental del Paseo de Gracia, y en la Galería Mayoral de Consell de Cent.

El primer robo ocurrió el lunes. Los ladrones sortearon las medidas de seguridad del establecimiento y, mientras uno entretenía a una empleada, el otro se hacía con una escultura de pequeñas dimensiones pero de abultado precio, más de 10.000 euros. Tras descubrirse el hurto, se alertó a los Mossos d'Esquadra, que iniciaron una investigación para desentrañar lo ocurrido.

No contentos con el botín, los dos ladrones volvieron a las andadas al día siguiente y consiguieron hacerse con una escultura de Eduardo Chillida, Lurra G20, valorada en más de 225.000 euros. De nuevo, actuaron sin ser detectados por las medidas de seguridad de la galería.

Tras distribuir la descripción de los sospechosos, la Guardia Urbana detuvo a dos hombres de 28 y 25 años de origen serbio y recuperó las obras en tiempo récord gracias a la confesión de los implicados, quienes ocultaron las piezas en un jardín y en su hotel.

El Grupo de Patrimonio Histórico de la División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo de la investigación para aclarar si los detenidos forman parte de un grupo especializado en robo de obras de arte.