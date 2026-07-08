Subastan una 'menina' de aluminio del escultor Manolo Valdés por 375.000 euros

El mercado del arte internacional ha vuelto a rendirse ante el talento español. Una imponente escultura de aluminio de dos metros de altura que recrea la figura de una de las famosas meninas, obra del consagrado escultor valenciano Manolo Valdés, ha sido adjudicada este martes por la nada desdeñable cifra de 375.000 euros. La venta se ha llevado a cabo durante una exclusiva subasta organizada por la casa francesa Artcurial en el Principado de Mónaco. La cuantía final de la puja, que se erigió como una de las más destacadas de toda la jornada, cumplió con las estimaciones iniciales de los expertos, quienes habían tasado la pieza en una horquilla de entre 350.000 y 450.000 euros.

La obra subastada lleva por título Infanta Margarita y supone una reinterpretación contemporánea de la figura central que el maestro sevillano Diego Velázquez inmortalizó en su celebérrimo lienzo Las Meninas. En esta ocasión, la noble española se presenta desprovista de rostro y de los minuciosos detalles que adornaban su opulento ropaje en el siglo XVII. La escultura está íntegramente forjada en aluminio, material que el artista ha trabajado con maestría para lograr un acabado pulido y brillante en la zona de la cabeza, contrastando vivamente con el resto del cuerpo. Desde el cuello hasta los bajos del vestido, la superficie está repleta de muescas y texturas que le otorgan un aspecto denso y cercano al cemento.

El coleccionista privado que decidió poner a la venta esta colosal pieza, la cual lleva grabadas las iniciales M.V. en su espalda, había adquirido la escultura directamente del propio Valdés. La obra, de reciente creación, forma parte de las múltiples exploraciones que el creador levantino ha realizado en torno al icónico cuadro velazqueño. De hecho, estas figuras se han consolidado como una de sus producciones artísticas más reconocibles a nivel mundial y pueden admirarse adornando los espacios públicos de grandes ciudades como Valencia, Bilbao o la urbe alemana de Düsseldorf. Este interés continuado por los clásicos del Siglo de Oro español demuestra la vigencia de nuestra histórica herencia cultural.

Sin embargo, esta no fue la única creación de Valdés que brilló con luz propia en la cita monegasca. Otra de sus singulares piezas, titulada Cabeza de madera blanca con mariposas transparentes, fue adjudicada en la misma sesión por un total de 300.000 euros. Este precio de martillo supuso alcanzar el máximo de la valoración estimada por los especialistas de la casa de subastas, que habían fijado su valor previo entre 200.000 y 300.000 euros. Datada en el año 2024, esta escultura combina con audacia madera, acero y cristal de Murano para dar forma a una docena de sutiles mariposas que revolotean alrededor de un rostro sin facciones, emulando una especie de exuberante cabellera o un fastuoso tocado.

Este tipo de representaciones de cabezas femeninas coronadas por diferentes elementos, ya sean vistosos sombreros, formas geométricas o intrincadas piezas de acero, se ha transformado en otro de los motivos más recurrentes y aplaudidos del universo creativo de Valdés. Su capacidad para fusionar la tradición con la modernidad matérica le ha granjeado un puesto de honor en el siempre exigente mercado del arte contemporáneo.

Además del rotundo éxito de las obras del artista valenciano, la sesión en Mónaco también reservó un espacio para otro de los grandes genios españoles del siglo XX: Salvador Dalí. Durante la velada se adjudicaron tres singulares esculturas del maestro del surrealismo. El lote incluyó una curiosa silla formada por cucharones, un torso bulboso de la diosa Cibeles que portaba un característico reloj daliniano derretido sobre uno de sus hombros, y una doble victoria de Samotracia. El conjunto de estas tres piezas del genio ampurdanés estaba estimado en unos 130.000 euros.

Nacido en 1942, Manolo Valdés es uno de los pintores y escultores españoles con mayor proyección internacional. Actualmente afincado en la ciudad de Nueva York, atesora una brillante trayectoria profesional que abarca más de medio siglo de constante evolución y búsqueda estética. A lo largo de su dilatada carrera, su aportación a la cultura de España y Occidente ha sido reconocida con prestigiosos galardones institucionales, entre los que destacan el Premio Nacional de Artes Plásticas que le fue concedido en 1983, así como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, otorgada en 1998.