El Tapiz de Bayeux vuelve a Inglaterra casi mil años después bajo un dispositivo de máxima seguridad

Casi un milenio después de los acontecimientos que narra, una de las joyas artísticas más importantes del mundo ha vuelto a cruzar el canal de la Mancha. El legendario Tapiz de Bayeux ya se encuentra en el Museo Británico de Londres, donde protagonizará una ambiciosa exposición que abrirá sus puertas el próximo 10 de septiembre y se extenderá hasta el 11 de julio de 2027.

El traslado de esta descomunal pieza de lino de 70 metros de largo se realizó bajo un blindaje de máxima seguridad. Viajó desde Normandía en un contenedor de alta tecnología diseñado específicamente para absorber vibraciones y neutralizar cualquier oscilación térmica. La mudanza culminó de madrugada, cuando el convoy llegó escoltado por la policía británica. Allí esperaba un reducido grupo de expertos, entre ellos el director de la institución, Nick Cullinan, quien presenció la delicada descarga de la estructura de aluminio que protegía la obra.

A Tapeçaria de Bayeux chegou ao Reino Unido pela primeira vez desde que se acredita ter sido criada aqui, há quase mil anos.

A editora de cultura Katie Razzall esteve no Museu Britânico, para o programa BBC Breakfast, no momento muito aguardado de sua chegada.

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A Tapeçaria de… pic.twitter.com/JnkhyEeZIn — Sincericidio Literario Podcast (@Sincericidiolit) July 11, 2026

Esta obra maestra del siglo XI plasma en 58 detalladas escenas de la invasión normanda de Inglaterra en 1066, liderada por Guillermo el Conquistador. Su llegada a suelo británico ha sido posible gracias a un acuerdo de préstamo bilateral sellado el año pasado por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer.

Visiblemente emocionado, Cullinan relató a la BBC la magnitud del evento que enmarca como "algo realmente extraordinario: la llegada del Tapiz de Bayeux al Museo Británico; concretamente, su regreso a Inglaterra por primera vez en casi mil años".

El director no ocultó el orgullo del equipo al afirmar que "es algo verdaderamente notable, no solo por presenciarlo, sino por formar parte de ello, y estamos muy entusiasmados por compartirlo con el mayor número posible de personas".

Una obra delicada que se expondrá de forma inédita

El tapiz destaca por su complejidad técnica: está confeccionado con nueve lienzos unidos entre sí y bordado mediante las técnicas de pespunte y couchage. En su superficie cobran vida más de 600 personajes y medio millar de animales, además de barcos y fortalezas de la época.

Para garantizar que la pieza sufra el menor daño, los conservadores han decidido romper con la tradición y finalmente el tapiz se exhibirá en posición completamente horizontal, a diferencia de la disposición vertical que mantenía en su hogar habitual en Francia.

La Tapisserie de Bayeux a pris le chemin de Londres. Ce trésor millénaire qui raconte notre histoire commune traverse la Manche. Merci aux équipes qui ont rendu possible ce geste historique de confiance, de culture et d'amitié. Vive l'Entente cordiale ! pic.twitter.com/IgaiYtyYOB — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 9, 2026

Esta histórica galería forma parte de una gran agenda cultural franco-británica programada para 2027. Dicho año no solo marcará el milenio del nacimiento de Guillermo el Conquistador, sino que también celebrará los lazos entre ambos países con la salida del Tour de Francia desde suelo británico. Todo apunta a que la muestra se convertirá en uno de los mayores éxitos en número de visitantes en la historia reciente del Museo Británico.