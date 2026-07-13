EXPOSICIÓN
La España del siglo XIX, desde el pincel costumbrista de Bécquer
El Museo del Prado reúne, por primera vez desde 1877, los ocho cuadros de costumbres que Valeriano Domínguez Bécquer, hermano del poeta, pintó por encargo real. Esta muestra presenta la serie completa del artista sobre las tradiciones de Aragón, Soria y Ávila, acompañada de los manuscritos originales que describen cada obra.
El presente
El Prado reúne por primera vez la serie completa de Valeriano Bécquer sobre las costumbres populares de España. | El presente. Fiesta mayor en Moncayo (Aragón), la víspera del santo patrono, de Valeriano D. Bécquer. Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 1866.
Interior de una casa
Los ocho cuadros que realizó Valeriano Domínguez Bécquer son parte de un encargo destinado al antiguo Museo de la Trinidad. | Interior de una casa en un pueblo de Aragón, cuando la familia se reúne por la tarde a tomar el chocolate, de Valeriano D. Bécquer. Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 1866.
Aldeana
Para el desempeño de esta tarea se le concedió al artista una pensión por Real Orden de 6 de febrero de 1865, extinguida en 1868 tras el derrocamiento de Isabel II. El conjunto de cuadros comenzó a dispersarse en 1877, al ser depositados en diferentes instituciones. | Aldeana del valle de Amblés, de Valeriano D. Bécquer. Óleo sobre lienzo. 1867.
El baile
Se trata de uno de los mejores ejemplos de la pintura costumbrista del siglo XIX. "La sinceridad y objetividad del pintor lo convierten en un capítulo fundamental del realismo pictórico en nuestro país". dice la pinacoteca. | El baile. Costumbres populares de la provincia de Soria, de Valeriano D. Bécquer. Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 1866.
Hilandera
Se conserva íntegramente la documentación generada con las descripciones del propio pintor, cuyos extractos se han incluido en esta exposición. | Hilandera en las cercanías de Burgo de Osma, de Valeriano D. Bécquer. Óleo sobre tabla. Firmado y fechado 1866.
La fuente de la ermita (Costumbres del valle de Amblés en la provincia de Ávila) Valeriano D. Bécquer Óleo sobre lienzo. Firmado y fechado 1867
Un leñador
El conjunto de Soria, el de mayor calidad, se vincula con la vida personal del pintor y de su hermano, el poeta Gustavo Adolfo. De sus viajes por Villaciervos y Burgo de Osma saldrían cuadros como este. | Un leñador en las cercanías de Burgo de Osma, de Valeriano D. Bécquer. Óleo sobre tabla. Firmado y fechado 1866.
Imagen de la exposición "Valeriano D. Bécquer"