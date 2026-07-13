La España del siglo XIX, desde el pincel costumbrista de Bécquer

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Un leñador

El conjunto de Soria, el de mayor calidad, se vincula con la vida personal del pintor y de su hermano, el poeta Gustavo Adolfo. De sus viajes por Villaciervos y Burgo de Osma saldrían cuadros como este. | Un leñador en las cercanías de Burgo de Osma, de Valeriano D. Bécquer. Óleo sobre tabla. Firmado y fechado 1866.