El 'George Washington' de Madrid

En el Museo de la Academia de Bellas Artes de San Fernando se conserva uno de los pocos retratos de George Washington fuera de Estados Unidos, pintado por Josef Perovani en 1796.

El diplomático español Josef de Jáudenes participó en la negociación del Tratado de San Lorenzo (1795), que se firmó en El Escorial entre Thomas Pinckney, enviado extraordinario del presidente estadounidense, y Manuel Godoy, secretario de Estado de Carlos IV, quien dirigía la política de la monarquía española en ese momento. Este acuerdo estableció las fronteras entre Estados Unidos y los territorios españoles en América del Norte en lo que respecta a la navegación y el comercio. Al finalizar su misión diplomática, Jáudenes quiso obsequiar a Godoy un retrato del presidente estadounidense, encargado al más renombrado pintor norteamericano de la época, Gilbert Stuart (1755-1828), quien no pudo aceptar el encargo. Así, el diplomático se dirigió a Perovani, un pintor italiano radicado en Filadelfia, quien aceptó la tarea.

Godoy como general, Francisco de Goya. | RABASF

El lienzo, que pertenecía a Godoy, se integró en las colecciones de la Academia en 1816, tras la confiscación de sus bienes por Fernando VII.

Aniversario

Con motivo del 250 aniversario de la fundación de los Estados Unidos de América, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando busca resaltar la influencia estadounidense en las instituciones culturales e históricas de Madrid. Para ello, exhibirá este retrato de Washington, cargado de una rica iconografía, junto al de Manuel Godoy que se encargó a Francisco de Goya en 1801, y al de Carlos IV como príncipe de Asturias, de Mariano Salvador Maella.

El Tratado de San Lorenzo, dice la Academia, "se destacó como un logro diplomático que la joven nación de EEUU supo aprovechar para obtener importantes concesiones, ante el temor de España a Francia e Inglaterra por la posible pérdida de sus territorios ultramarinos".

Manuel Godoy, actuando como mediador real, negoció los términos del tratado con Thomas Pinckney, un abogado educado en Oxford y exgobernador de Carolina del Sur. España "no obtuvo ningún beneficio de las disposiciones del tratado: ni una alianza sólida ni una garantía territorial mutua", destaca la institución. Por el contrario, los Estados Unidos lograron el reconocimiento de su derecho a la libre navegación por el río Misisipi "en toda su extensión desde sus fuentes hasta el océano" a través del extenso territorio de Luisiana, que pertenecía a España.