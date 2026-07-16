Abre al público el rincón de El Escorial que nunca antes se había podido visitar

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Inversión de 1,7 millones de euros

Antes de su apertura, este enclave se ha sometido a una intervención que ha supuesto una inversión de 1,7 millones de euros. Destaca la recuperación del enlosado de granito y de las carpinterías del claustro bajo, así como la rehabilitación de los cuatro estanques mediante la impermeabilización de sus vasos y la reposición de los pavimentos. También se han restaurado los 12 recuadros ajardinados, con la reintroducción de especies vegetales, y se ha incorporado un nuevo sistema de riego que mejora la sostenibilidad y el mantenimiento del conjunto.