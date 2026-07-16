Abre al público el rincón de El Escorial que nunca antes se había podido visitar
El Patio de los Evangelistas del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial abre por primera vez al público, tras la restauración integral realizada por Patrimonio Nacional. ha recuperado su configuración renacentista original y su unidad arquitectónica, paisajística y simbólica.
Corazón espiritual
El patio fue concebido como el corazón espiritual de la vida monástica y había ido transformándose a lo largo de más de cuatro siglos de intervenciones sucesivas.
Inversión de 1,7 millones de euros
Antes de su apertura, este enclave se ha sometido a una intervención que ha supuesto una inversión de 1,7 millones de euros. Destaca la recuperación del enlosado de granito y de las carpinterías del claustro bajo, así como la rehabilitación de los cuatro estanques mediante la impermeabilización de sus vasos y la reposición de los pavimentos. También se han restaurado los 12 recuadros ajardinados, con la reintroducción de especies vegetales, y se ha incorporado un nuevo sistema de riego que mejora la sostenibilidad y el mantenimiento del conjunto.
Fernando Brambila
Se ha devuelto al conjunto arquitectónico y al jardín histórico su configuración original del siglo XVI. Fernando Brambila pintó este jardín entre 1830 y 1832, como parte de la serie Vistas de los Sitios Reales y Madrid encargada por Fernando VII.
Agua y piedra
El patio vuelve a integrar vegetación, agua y piedra según los principios de su diseño renacentista, pensado como una evocación del paraíso terrenal.
Todo el año
Se ha instalado un cortavientos de vidrio en el acceso situado frente a la escalera principal para proteger las pinturas murales de Pellegrino Tibaldi. Así se podrá disfrutar del claustro y de su jardín durante todo el año.
Plano de 1835
La restauración está respaldada por un riguroso trabajo de investigación histórica y documental. Un plano de 1865, de Salcedo de las Heras, la documentación conservada en el Archivo General de Palacio y los estudios sobre las canalizaciones hidráulicas del conjunto han guiado la recuperación del jardín.