De Rubens a Goya: el gol de España en Nueva York ya estaba pintado en las paredes del Museo del Prado
El pasado domingo 19 de julio el fútbol español volvió a tocar el cielo en el MetLife Stadium de Nueva York con la conquista de su segunda estrella. Sin embargo, más allá de la crónica deportiva, el histórico triunfo ante la selección argentina ha encontrado un análisis estético sin precedentes de la mano de Carlos G. Navarro, conservador de pintura del siglo XIX del Museo Nacional del Prado.Bajo su perfil personal de Instagram (@tantalotantalez), donde se define como "Un historiador del Arte en el Museo del Prado", Navarro ha publicado una serie de 11 comparativas visuales que han causado sensación en redes. El especialista analiza los momentos cumbre del torneo a través de la iconografía, las tensiones anatómicas y las corrientes pictóricas que alberga la pinacoteca madrileña.
'El baile a orillas del Manzanares'- Goya
El gesto técnico de Ferran Torres en la jugada decisiva del Mundial encuentra su réplica exacta en el movimiento de un majo bailando una seguidilla, retratado por Goya para el Museo del Prado.
'La caída de Ícaro'-Jacob Peeter Gowy
El remate acrobático en el césped evoca la célebre postura en caída libre del mito griego de Ícaro, pintado para el rey Felipe IV (Museo del Prado).
'Danza de personajes aldeanos' -Paul Rubens
Arriba, Nico Williams encarando la portería rival en la final; abajo, el torbellino de movimiento de Danza de personajes aldeanos, de Peter Paul Rubens.
'Hipómenes y Atalanta'- Guido Reni
El equilibrio de los cuerpos en la disputa de la pelota imita la mítica carrera griega retratada por Guido Reni con sus característicos mantos al viento.
'Bodegón con plato de cerezas, ciruelas, queso y jarra'- Luis Meléndez
Las cabezas juntas de los futbolistas y los brazos alzados en plena fiesta evocan el plato lleno de frutas de una de las naturalezas muertas más famosas de Luis Meléndez.
'El jardín de las delicias'- El Bosco
Abajo, la charla en círculo de la Selección sobre el césped; arriba, el bullicioso corro en torno al estanque del panel central de El jardín de las delicias.
'La caída de los Titanes'- Jacob Jordaens
Arriba, la violenta caída de Dani Olmo tras disputar un balón dividido; abajo, el torso en escorzo y los brazos extendidos en La caída de los Titanes.
'Perseo liberando a Andrómeda'- Paul Rubens
El vuelo del futbolista en el aire comparado con la figura suspendida de Perseo frente al monstruo marino.
'Las siete Artes Liberales'- Giovanni dal Ponte
El caminar en fila de la Selección emula la disposición en friso sobre fondo dorado de Las siete Artes Liberales, de Giovanni dal Ponte.
'Hércules y Anteo'- Gregorio Martínez
El duro marcaje individual entre Rodri y Messi reflejado en la lucha mitológica de Hércules y Anteo, de Gregorio Martínez.
'La muerte de Viriato, jefe de los lusitanos'-José de Madrazo
Confraternidad y respeto: el abrazo entre Lamine Yamal y Messi evoca el mítico gesto de los caudillos en La muerte de Viriato, de José de Madrazo.