La Galería de Apolo reabre en el Louvre sin joyas y con un dispoitivo de máxima seguridad

La Galería de Apolo vuelve a abrir sus puertas. Nueve meses después de un robo que sacudió al Museo del Louvre, uno de sus espacios más emblemáticos del museo reabre de nuevo pero sin uno de los grandes atractivos para los miles de visitantes que reciben al año.

El museo parisino ha optado por una nueva configuración expositiva en la que desaparecen las Joyas de la Corona y otros objetos preciosos que tradicionalmente ocupaban las vitrinas. Según confirmó la institución, el objetivo es devolver todo el protagonismo a la riqueza artística del espacio, especialmente a su decoración mural y escultórica.

La reapertura llega después del robo de varias piezas en octubre de 2025, un episodio que obligó a cerrar la galería y a replantear por completo la manera en que se exhibían estos objetos históricos. Desde entonces, la seguridad y la conservación han pasado a ser prioritarias en la gestión del espacio.

Tal y como adelantó Le Parisien, las joyas que no fueron sustraídas serán trasladadas a una futura sala de máxima seguridad, diseñada sin ventanas y con condiciones específicas para su protección. El presidente del museo, Christophe Leribault, explicó que este nuevo enclave permitirá garantizar una mejor conservación de las piezas y evitar riesgos similares en el futuro.

Hasta que ese espacio esté listo, las Joyas de la Corona permanecerán fuera de la vista del público. Entre ellas destaca la corona de la emperatriz Eugenia, una de las piezas más emblemáticas de la colección, que resultó dañada durante el robo y sigue siendo restaurada por especialistas.

Mientras tanto, la Galería de Apolo recupera su esencia original como gran sala ceremonial del antiguo palacio real. Los visitantes, sin la opción de ver las joyas, tendrán que centrarse ahora en la espectacular obra decorativa impulsada por Charles Le Brun y otros artistas de los siglos XVII y XIX, en un recorrido que prioriza el valor artístico ahora que las joyas no están expuestas para el público.