Los nombres que nacieron del apóstol Santiago y casi nadie relaciona

Cada 25 de julio, España celebra el día de Santiago Apóstol, patrón del país y una de las figuras más importantes del cristianismo. Sin embargo, detrás de esta festividad hay siglos de historia, tradición y también leyenda que explican cómo un pescador de Galilea acabó convirtiéndose en el origen de una de las rutas de peregrinación más importantes del mundo.

Durante una entrevista en Es la Mañana de Fin de Semana, de esRadio, el historiador, investigador y profesor universitario Domingo Luis González Lopo, uno de los mayores expertos en patrimonio jacobeo, repasó el origen de Santiago, la evolución de su figura y el impacto que el Camino sigue teniendo más de mil años después.

De Jacobo a Diego: los nombres que nacen de Santiago

Uno de los primeros aspectos que explicó el historiador fue el origen del propio nombre de Santiago y de las numerosas variantes que han surgido con el paso de los siglos.

"Jacobo es el nombre original, Yacub, el nombre hebreo que le dieron cuando nació", explicó González Lopo.

A partir de esa raíz, la evolución lingüística dio lugar a distintos nombres. "En España se utiliza Jacobo, se utiliza Yago, porque Santiago es Sant-Yago, y también Diego, que deriva de Santiago y fue un nombre muy popular entre los siglos XVI, XVII y XVIII", señaló.

De hecho, recordó que durante buena parte de la Edad Moderna "a los españoles muchas veces los llamaban los Diagos" en distintos países europeos.

El apóstol de fuerte carácter que fue el primero en morir

Santiago fue uno de los doce apóstoles de Jesús y hermano de San Juan Evangelista. Ambos eran hijos de Zebedeo y María Salomé y trabajaban como pescadores antes de seguir a Cristo.

Según explicó el profesor, los Evangelios los describen como "hijos del trueno" debido a su temperamento.

"Santiago era un hombre de carácter muy fuerte, muy dinámico y muy resoluto", afirmó.

También recordó que fue el primer apóstol en sufrir el martirio. "Herodes lo mandó matar a espada probablemente en el año 44", explicó, convirtiéndose así en el primero del grupo apostólico en morir por su fe.

¿Cómo llegaron sus restos hasta Galicia?

Uno de los episodios más conocidos de la tradición jacobea es el traslado del cuerpo del apóstol hasta Galicia. Sin embargo, González Lopo recordó que gran parte del relato pertenece al terreno de la tradición.

"Todo eso está metido en las brumas de la leyenda y de la tradición", explicó.

Según relató, los primeros textos que narran ese viaje son varios siglos posteriores a los hechos. La tradición sostiene que los discípulos recogieron el cuerpo de Santiago en Jerusalén, lo trasladaron hasta el puerto de Jaffa y desde allí embarcó rumbo a la costa gallega.

La conocida historia de la barca de piedra guiada milagrosamente forma parte de esas leyendas que fueron enriqueciendo el relato con el paso del tiempo. "Hay toda una serie de circunstancias perfectamente naturales que explican ese traslado, pero las grandes maravillas tenían que plasmarse de alguna manera", resumió.

El descubrimiento que cambió la historia de Europa

El gran punto de inflexión llegó en el año 829, cuando, según la tradición, el obispo Teodomiro identificó en Compostela la sepultura del apóstol. "Sabemos que hacia el 829 Teodomiro descubre una sepultura y no sabemos por qué, pero tiene muy claro desde el primer momento que esa es la sepultura de Santiago", explicó el historiador.

Aquella decisión acabaría transformando Galicia y buena parte de Europa. Las peregrinaciones comenzaron apenas unas décadas después. "En la segunda mitad del siglo IX ya tenemos constancia de peregrinos procedentes de Francia y Alemania", señaló González Lopo.

Poco después llegarían incluso obispos europeos, consolidando Compostela como uno de los grandes destinos de peregrinación del continente.

Mucho más que una ruta religiosa

Aunque el Camino nació ligado al culto al apóstol, su significado ha evolucionado con el paso de los siglos.

El historiador recordó que el gran cambio moderno llegó en 1993, cuando comenzó una nueva etapa de expansión internacional. "Recorrer el Camino no es exactamente lo mismo que hacer la peregrinación", explicó.

Hoy miles de personas lo realizan por motivos religiosos, culturales o personales. "Hay personas que encuentran en el Camino oportunidades para la reflexión, el autoconocimiento y el contacto con otras personas", señaló.

Según explicó, incluso quienes no mantienen una vinculación religiosa reconocen que la experiencia termina dejando una profunda huella.