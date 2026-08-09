El arte de Banksy cuesta más de 175.000 euros a los contribuyentes británicos: ¿quién debe pagar las facturas?

Banksy ha vuelto a agitar el debate en el Reino Unido tras revelarse que sus últimas obras en las calles de Londres han dejado una gran cantidad de facturas públicas de cerca de 150.000 libras (más de 175.000 euros). Las tareas de limpieza, los operativos de blindaje y la contratación de seguridad privada para proteger sus intervenciones están corriendo a cargo de las arcas municipales y ministeriales, reabriendo una pregunta incómoda: ¿quién debe pagar la factura de su arte?

Según destapó la BBC, el mural más costoso para las instituciones tuvo lugar tras la aparición de una polémica obra en los Reales Tribunales de Justicia de Londres, donde retrató a un juez a punto de asestar un martillazo a un manifestante. Al tratarse de un edificio protegido de grado II, el Ministerio de Justicia británico reaccionó de inmediato con una denuncia por daños materiales, además tuvo que acordonar el recinto para poder borrar la pintura lo antes posible. La factura final de la limpieza y la custodia del edificio rozó los 99.000 euros (85.000 libras).

No es un caso aislado. A pocos metros de Trafalgar Square, una escultura atribuida al artista que muestra a un hombre a punto de caerse de un pedestal con una bandera ha generado un gasto de casi 70.000 euros (60.000 libras) al distrito de Westminster. En este caso, el desembolso responde al vallado perimetral y a la contratación de un vigilante de seguridad. Como la pieza se ubica en suelo público, el ayuntamiento la considera de su propiedad y sopesa qué destino darle.

Otro ejemplo lo tenemos en la garita policial que Banksy convirtió en un acuario de pirañas dentro de su aclamada serie Zoo de Londres. Tras un coste de retirada de la garita de unos 2.500 euros, la obra acabará integrada de forma oficial en la colección permanente del nuevo London Museum.

El debate entre los ciudadanos de Londres es evidente. Para Nick Timothy, portavoz de Justicia del Partido Conservador, tal y como comentó para la BBC el gasto público que acarrean estas acciones resulta indefendible, recriminando que Banksy actúe con la impunidad de quien cree que puede alterar edificios públicos sin asumir las consecuencias. Una postura que contrasta de lleno con la de la crítica de arte Estelle Lovatt, quien defiende en el mismo medio que el impacto del artista es profundamente positivo al atraer turismo, revitalizar la ciudad y democratizar la cultura permitiendo que el público disfrute de obras de primer nivel en plena calle y sin pagar entrada. Las opiniones públicas son diversas, lo que sí que es igual para todos es que, por el momento, los ciudadanos de reino unido llevan pagados más de 175.000 euros en las obras.