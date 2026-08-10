El Prado muestra cómo el eclipse del 12 de agosto transformaría obras de Goya y Velázquez

El Museo Nacional del Prado ha publicado una pieza audiovisual que muestra cómo la llegada del eclipse solar del próximo 12 de agosto transformaría la iluminación de algunas de las obras más destacadas de su colección permanente.

El vídeo, de un minuto de duración y titulado El Prado a la luz del eclipse, combina técnicas de creación digital, inteligencia artificial e intervención gráfica para explorar el papel de la luz en la experiencia artística e "invitar al público a redescubrir estas pinturas a través de nuevas atmósferas, matices y contrastes visuales", como ha explicado la pinacoteca.

El Prado a la luz del eclipse pic.twitter.com/rShn7jhzCT — Museo del Prado (@museodelprado) August 10, 2026

Entre las obras seleccionadas para el proyecto se encuentran Las meninas y La fragua de Vulcano, de Velázquez; La pradera de San Isidro y El quitasol, de Goya; La Vista, de Rubens; El embarco de santa Paula Romana, de Claudio de Lorena; y el Autorretrato de Alberto Durero.

Completan la selección La Canal de Mancorbo en Picos de Europa, de Carlos de Haes; La rendición de Bailén, de José Casado de Alisal; El sueño de Jacob, de José de Ribera; y El nacimiento de Sol y el triunfo de Baco, de Corrado Giaquinto. Cada una de estas obras aparece reinterpretada bajo la luz característica de un eclipse solar, que altera de forma sutil los contrastes, las sombras y la temperatura cromática de las composiciones.

El proyecto ha sido concebido como una herramienta de divulgación que busca acercar las colecciones del museo a nuevos públicos. Según el museo, la propuesta subraya cómo la luz condiciona la lectura de una obra y cómo un cambio en sus condiciones puede transformar radicalmente su atmósfera visual.