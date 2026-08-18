Daños leves en la Alhambra: caen elementos decorativos por los terremotos en Granada

La Alhambra de Granada no presenta daños estructurales significativos tras la sucesión de terremotos registrados en la provincia, según ha informado el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. Las primeras inspecciones sí han localizado daños en elementos no estructurales del conjunto monumental, entre ellos piezas decorativas de yesería.

El recinto permanecerá cerrado al público mientras continúan las inspecciones destinadas a comprobar el estado de los distintos espacios y garantizar la seguridad de los visitantes y la conservación del patrimonio.

Sin indicios de riesgo de colapso

Antonio Sanz ha explicado que la inspección visual realizada hasta el momento no ha detectado daños estructurales significativos en los palacios nazaríes ni en la Alcazaba. Según ha señalado, tampoco se han observado elementos que permitan apreciar un riesgo de colapso de los inmuebles.

La revisión se produce después de los movimientos sísmicos registrados este martes en Granada. Durante la jornada se han producido cuatro terremotos de magnitud 4 o superior, que se suman al movimiento registrado el pasado sábado, 15 de agosto, cuya magnitud alcanzó 4,8, aunque inicialmente se había registrado como de 5.

El Gobierno andaluz mantiene las inspecciones para determinar con mayor detalle las posibles afecciones ocasionadas por los seísmos en el conjunto monumental.

Daños en elementos de la Alcazaba

Las primeras comprobaciones sí han permitido identificar daños en elementos que no forman parte de la estructura de los edificios. En la Alcazaba se han localizado afecciones leves en merlones, almenas y pequeños elementos enfoscados.

Estos elementos están siendo revisados dentro de las actuaciones de inspección que se desarrollan tras los terremotos. El objetivo es comprobar su estado y evitar que puedan representar algún riesgo mientras continúan las evaluaciones del conjunto.

Sanz ha señalado que se trata de situaciones "muy localizadas" y ha diferenciado estas afecciones de los elementos estructurales de los edificios, sobre los que la inspección visual realizada hasta ahora no ha detectado daños significativos.

Caen piezas de yesería en la Sala del Trono

En los palacios nazaríes también se han registrado daños, especialmente en la Sala del Trono, donde se han producido algunas caídas de elementos decorativos de yesería.

La caída de estas piezas forma parte de las afecciones no estructurales identificadas durante las primeras inspecciones. Los técnicos deberán continuar con la revisión de los espacios para determinar el alcance de los daños y las actuaciones necesarias para preservar los elementos afectados.

La situación ha llevado a mantener cerrado el conjunto monumental mientras prosiguen las comprobaciones. La medida afecta a un espacio que concentra distintos elementos patrimoniales y arquitectónicos que deben ser evaluados después de los movimientos sísmicos.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha destacado que las revisiones buscan evitar cualquier riesgo para los visitantes y preservar el patrimonio de la Alhambra. Las inspecciones permitirán completar la evaluación de los daños localizados y determinar las actuaciones que correspondan.