Un Picasso robado en 2018 y valorado en 50.000 dólares aparece en un piso de alquiler

El grabado Torero de Pablo Picasso, robado en 2018 de la galería DeLind Fine Art Appraisals de Milwaukee, ha reaparecido casi ocho años después en un apartamento de la ciudad. El propietario de la vivienda lo encontró durante las labores de limpieza tras el desalojo de su antiguo inquilino y avisó a la Policía, que contactó con el galerista para comprobar su identidad.

Bill DeLind reconoció la obra prácticamente de inmediato. Una de las principales pruebas se encontraba en el propio marco: la etiqueta de DeLind Fine Art Appraisals seguía colocada en la parte posterior, tal y como estaba cuando el grabado desapareció.

Un hallazgo durante la limpieza del apartamento

El descubrimiento se produjo cuando Tim Dertz, propietario del apartamento, estaba preparando la vivienda después de que su anterior inquilino se hubiera ido. El grabado llevaba tiempo colgado en una de las paredes y presentaba una importante capa de polvo.

Dertz explicó a la cadena local WISN-TV que la pieza estaba situada en un lugar poco habitual y, tras encontrarla, decidió enseñársela a un amigo anticuario, que le indicó que podía tratarse de una obra de valor.

La Policía de Milwaukee recibió el aviso y se puso en contacto con DeLind para que comprobara si la pieza podía corresponder al grabado que había sido sustraído de su galería en 2018. El galerista confirmó que era Torero: "Fue un momento muy emotivo. En efecto, era mía. Se cerró el círculo. Cuando me llamaron, no podía creerlo", explicó DeLind tras recuperar la pieza.

Stolen Etching Print Recovered pic.twitter.com/ghYp3gAsAI — Milwaukee Police (@MilwaukeePolice) August 6, 2026

El galerista también recordó a su antiguo socio comercial, fallecido en febrero, que durante años mantuvo la esperanza de encontrar el grabado. "Se habría alegrado muchísimo. Era algo muy especial para él", afirmó.

Un grabado valorado en hasta 50.000 dólares

La obra tiene además unas características que contribuyen a su valor. Torero forma parte de un grupo de aproximadamente 30 estampas conocidas firmadas por Picasso y había sido entregada a DeLind para que la comercializara a través de su galería cuando fue robada.

Cuando desapareció en 2018, el grabado estaba tasado entre 35.000 y 50.000 dólares —entre 30.000 y 43.000 euros—. DeLind considera que su valoración no ha cambiado de manera significativa desde entonces, aunque la historia de su desaparición y recuperación podría situarlo actualmente en la parte alta de ese intervalo.

La recuperación del grabado no ha cerrado la investigación. El Departamento de Policía de Milwaukee mantiene la obra bajo custodia mientras trata de determinar qué ocurrió desde su desaparición de la galería hasta su aparición en el apartamento. DeLind deberá esperar a que se resuelvan las cuestiones relacionadas con la propiedad y la compañía aseguradora antes de recuperar definitivamente la obra.