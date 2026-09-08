Roban tres cuadros del Museo Renoir en Francia

A primera hora de este martes, la tranquilidad de la localidad francesa de Cagnes-sur-Mer, situada en las inmediaciones de Niza, se ha visto alterada por un asalto al patrimonio cultural. Dos asaltantes han irrumpido en el histórico recinto dedicado al célebre pintor impresionista y se han llevado consigo varias creaciones, desatando un amplio dispositivo de búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad galas.

El regidor de la ciudad, Bryan Masson, representante de Agrupación Nacional, ha explicado detalladamente cómo se desarrollaron los acontecimientos. La alerta del recinto cultural saltó a las 5:48 horas de la madrugada. La respuesta de la Policía Municipal fue prácticamente inmediata, personándose en el lugar de los hechos a las 5:53 horas, apenas cinco minutos después de que se activara el aviso.

Suite au cambriolage du Musée Renoir à #CagnesSurMer, je demande une véritable prise de conscience. Voler un musée c'est s'attaquer au patrimoine des Français et à notre culture. Face à des réseaux organisés la sécurisation de nos musées doit devenir une priorité nationale. pic.twitter.com/Jlb199cL5D — Bryan Masson (@MassonBryan) September 8, 2026

A pesar de la rápida intervención policial, los criminales lograron emprender la huida. Sin embargo, durante la fuga, abandonaron uno de los cuadros que acababan de sustraer. Esto reduce a tres el número de piezas que actualmente se encuentran en paradero desconocido, mientras la Policía Nacional colabora estrechamente sobre el terreno para dar con los responsables.

Según ha confirmado el propio alcalde, los autores del saqueo ya han sido identificados gracias a la red de cámaras de videovigilancia instaladas en el municipio, lo que arroja esperanzas sobre una pronta detención y la consiguiente recuperación del botín.

Masson no ha ocultado su indignación ante lo sucedido y ha calificado el acto como una grave ofensa. "Atacar el Museo Renoir es atacar una parte de la historia y del patrimonio", ha declarado a través de sus redes sociales. Asimismo, ha aprovechado la ocasión para exigir la puesta en marcha de un nuevo plan de seguridad para museos que permita reforzar la protección del legado frente a la delincuencia.

El lugar asaltado no es una simple galería, sino la vivienda original en la que el maestro del impresionismo pasó la última etapa de su vida. Pierre-Auguste Renoir residió en esta finca durante doce años hasta su fallecimiento en 1919, a los 78 años de edad, víctima de una neumonía. El recinto conserva intacta la atmósfera de la época.

En su interior, la finca alberga una valiosa muestra del genio francés. La colección permanente está compuesta por un total de 14 cuadros originales del artista, además de 40 esculturas, mobiliario de la época y su propio estudio de trabajo.