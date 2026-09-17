La emperatriz que Carlos V no quiso olvidar

La Galería de las Colecciones Reales acoge hasta enero, como obra invitada, el cuadro Los emperadores Carlos V e Isabel de Portugal, de Pedro Pablo Rubens. Este retrato constituye el único testimonio conservado del retrato pintado por Tiziano, que desapareció en el incendio del Alcázar de Madrid en 1734.

Sala de las Colecciones Reales | Patrimonio Nacional

La obra, préstamo de la Fundación Casa de Alba, fue pintada por Rubens en 1628, durante su primer viaje diplomático a la corte de Felipe IV en Madrid, como homenaje a uno de sus grandes maestros. Se exhibe habitualmente en el Salón Flamenco del Palacio de Liria.

Un encargo muy emotivo

La historia que esconde este retrato es digna de conocer. "Se trata de una pieza clave para entender las figuras de los emperadores, en el año en el que se cumple el quinto centenario de su matrimonio", destacó Víctor Cageao, director de las Colecciones Reales.

En 1548, Carlos V encargó a Tiziano una serie de retratos de la familia imperial. Tenía empeño, sobre todo, en contar con una imagen de la emperatriz digna de su memoria. Isabel había muerto en 1539 y consideraba que ningún otro retrato le hacía justicia. El pintor veneciano aceptó el reto y, siguiendo las indicaciones del emperador, realizó una versión idealizada de su esposa, más fiel al recuerdo que a sus rasgos reales.

El doble retrato acompañó a Carlos V durante sus últimos años de recogimiento espiritual en Yuste. Posteriormente fue trasladado al dormitorio del rey en el Alcázar de Madrid, donde desapareció en el incendio de 1734.

"Durante su primer viaje diplomático a la corte de Felipe IV, Rubens tuvo la oportunidad de estudiar de cerca las obras de Tiziano conservadas en las Colecciones Reales, y en 1628 realizó una versión libre del retrato, con el fin de aprender, pero también de desafiar a los grandes referentes del pasado", explica Patrimonio Nacional.

En la composición de Rubens, Carlos V e Isabel de Portugal aparecen, vestidos de negro, apoyados en una mesa cubierta con un llamativo mantel rojo. Tras ellos, unas cortinas dejan entrever parcialmente un paisaje identificado con la sierra madrileña de Guadarrama. El emperador sostiene un guante, mientras que el de la emperatriz reposa sobre la mesa, un detalle que podría aludir a su fallecimiento. En el centro de la composición destaca un reloj, símbolo del paso del tiempo. Rubens se llevó la pintura consigo a Amberes al regresar de España. Tras su muerte, en 1640, la obra fue adquirida por su antiguo mecenas y protector, Carlos I de Inglaterra. Casi tres siglos después, en 1936, el XVII duque de Alba la compró al marchante británico Frank T. Sabin, haciendo posible su regreso a España.