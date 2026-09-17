Quién es Francesca Thyssen, la hija del barón que cederá 350 obras al museo

Francesca Thyssen-Bornemisza (Suiza, 1958) es una aristócrata y destacada coleccionista de arte contemporáneo. Es hija del célebre barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza y de su tercera esposa, la modelo británica Fiona Campbell-Walter.

Francesca y Tita Cervera han mantenido una relación compleja a lo largo de los años, marcada tanto por discrepancias respecto a la gestión de la herencia y el patrimonio del barón como por su colaboración conjunta en torno al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid.

Este miércoles se anunció el proyecto de ampliación de la pinacoteca madrileña en el edificio que fue el Palacio de Hielo del Automóvil —en la calle duque de Medinaceli— para albergar 350 obras de arte contemporáneo donadas o prestadas por la Fundación TBA21 (Thyssen-Bornemisza Art Contemporary) de Francesca Thyssen.

A diferencia de las generaciones anteriores de su familia, Francesca ha ido adquiriendo obras vanguardistas a través de su fundación, creada en 2002 en Viena. Su colección abarca arte del siglo XXI y finales del siglo XX. Su labor como mecenas responde a un enfoque conceptual y ecológico, sin ceñirse a una única disciplina. Cuenta con instalaciones a gran escala, videoarte, proyectos sonoros, esculturas y performance. Su fondo incluye piezas emblemáticas de figuras internacionales como Olafur Eliasson, Ai Weiwei, Ernesto Neto, Marina Abramović, Bill Viola, Teresa Solar y Joan Jonas.

Enfocada al arte desde joven

Francesca se formó en Le Rosey (Suiza) y cursó estudios de arte en San Martin's School of Art en Londres. Su colaboración con el museo que fundó su padre se remonta a 2019, cuando se alcanzó un acuerdo institucional para depositar y exponer parte de sus obras mediante proyectos y exposiciones temporales.

En el ámbito de su vida privada, se casó en 1993 con el archiduque Carlos de Habsburgo-Lorena y adoptó su apellido, pasando a ser Francesca de Habsburgo. Tuvieron tres hijos y se separaron en 2003, obteniendo el divorcio en 2017. En octubre de 2025 volvió a casarse, esta vez en Venecia con Markus Reymann.