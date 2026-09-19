Diez exposiciones que renuevan la oferta museística este otoño
La oferta museística española se ha propuesto que no echemos demasiado de menos el verano. El otoño se consolida como un gran momento en el calendario expositivo, trayendo consigo grandes retrospectivas de maestros clásicos, diálogos inéditos y colecciones internacionales que visitan nuestro país por primera vez.
El pequeño de los Madrazo
Las diferentes adquisiciones realizadas por el Museo en los últimos años permiten articular, por primera vez, una muestra dedicada exclusivamente al hijo pequeño de Federico de Madrazo, el menos conocido de la saga familiar. Centrada en su obra sobre papel, la exposición reunirá sobre todo algunos de sus cuadernos, dibujos y acuarelas. A partir del 13 de octubre. | Un balcón de Granada, de Ricardo de Madrazo
El universo freudiano de Dalí
Del 20 de octubre de 2026 al 24 de enero de 2027, el Museo Thyssen dedica una exposición temporal a la relación de la obra de Salvador Dalí con los escritos de Sigmund Freud. El célebre encuentro entre ambos en 1938 constituyen el hilo conductor de la muestra, que propone una relectura del conjunto de su carrera, desde el complejo universo familiar de los primeros años hasta sus creaciones tardías en Cataluña. | Salvador Dalí. El destete del mueble-alimento,1934. Colección de The Dalí Museum, San Petersburgo, Florida (EE.UU.); Donación de A. Reynolds y Eleanor Morse
Picasso y la arquitectura
El Museo Picasso Barcelona explora la relación entre la obra de Pablo Picasso y la arquitectura moderna. Por un lado, pone en valor la contribución de Picasso a la creación del espacio contemporáneo y, por otro, explora la influencia determinante de su obra en el desarrollo de la arquitectura moderna. El recorrido se estructura en seis ámbitos que guían la visita: "El arquitecto", "Visiones urbanas", "El interior", "Jaulas de espacio", "¿Síntesis de las artes?" y "Picasso y Le Corbusier". S abre al público el 20 de noviembre. | Fotografía de Lucien Clergue. Esgrafiados de los frisos del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña (COAC) realizados por Carl Nesjar a partir de Pablo Picasso. 16 de octubre de 1968, Barcelona Museo Picasso Barcelona
Faro Santander
Faro Santander, el nuevo proyecto cultural de la Fundación Banco Santander, acaba de abrir oficialmente sus puertas al público en el histórico Edificio Pereda. Inicia su andadura con tres propuestas de primer nivel internacional. Se puede visitar Obras Maestras de la Colección Banco Santander que abraza casi cinco siglos de historia del arte, desde el siglo XVI hasta la actualidad con artistas como Tiziano, El Greco, Rubens, Velázquez, Goya, Tàpies, Soledad Sevilla y Juan Uslé. Otra de las grandes apuestas es México Moderno en la Colección Gelman Santander, comisariada por Marisol Argüelles, directora del Museo de Arte Moderno de México. Esta muestra reúne un excepcional conjunto del arte mexicano del siglo XX con obras icónicas de Frida Kahlo, Diego Rivera, Rufino Tamayo, Orozco, Siqueiros y Gunther Gerzso, entre otros. | Frida Kahlo, Autorretrato con collar, 1933
Melanie Smith
El Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) de Valencia inaugurará el 7 de octubre Solo una cosa era extraña, seguir pensando como antes, que reúne las dos últimas producciones de la artista mexicana-británica Melanie Smith: Axolotl (2025) y Tixinda (2025). la artista busca en diferentes medios como la pintura, el dibujo, el video y la escultura modos de acercarse a estas formas de lo vivo sin generar representaciones deterministas. | Fotograma de Axolotl, de Melanie Smith
Steve MᶜQueen
El Museo Guggenheim Bilbao presenta 66–76–26, una nueva y ambiciosa instalación de Steve MᶜQueen. Concebida específicamente para el Museo Guggenheim Bilbao, la obra reúne dos emblemáticas grabaciones de Wild is the Wind —la interpretación que Nina Simone realizó en 1966 del tema de Dimitri Tiomkin y Ned Washington, y la versión de David Bowie de 1976—, ambas desprovistas de toda instrumentación y presentadas a capella en una sala a oscuras. Dos interpretaciones, separadas por un intervalo de diez años, que escuchamos desde una nueva perspectiva. La exposición está patrocinada por la aseguradora Occident. Desde el 9 de octubre. | Retrato de Steve MᶜQueen
Munch y Picasso
El Museo Picasso de Málaga propone un diálogo entre Edvard Munch (1863–1944) y Pablo Picasso (1881–1973), a través de más de un centenar de pinturas, dibujos y grabados. La exposición explora las afinidades que atraviesan sus respectivas trayectorias y revela cómo ambos transformaron el lenguaje artístico al convertir la experiencia emocional en uno de los principales motores de la creación. | La asesina (1906), de Edvard Munch.
Charlotte Perriand
Desde el 9 de octubre, la Fundación Joan Miró propone Charlotte Perriand. La libertad de repensar el mundo. Fue una de las pocas mujeres que lograron entrar en el gran templo de la creación arquitectónica y urbanística moderna, el Atelier Le Corbusier, como creadora con voz propia capaz de transformar la lógica del diseño moderno. Defendió que el arte, la arquitectura y el diseño son inseparables, de modo que la arquitectura y la creación se conciben como una experiencia única. | Charlotte Perriand con las manos de Le Corbusier sosteniendo un plato a modo de aureola, 1928
Mariana de Austria
Para el 1 de diciembre, el Museo del Prado prepara Mariana de Austria, la primera exposición que esta institución dedica a una promotora artística. Pretende, por un lado, trazar la creación y evolución de la imagen de la reina Mariana de Austria a lo largo de las distintas etapas de su vida y de su ejercicio del poder y, por otro, mostrar la promoción y difusión de esa imagen en uno de los momentos más decisivos de la historia de la Monarquía Hispánica. | Mariana de Austria, reina regente, de Juan Carreño de Miranda
Solange Pessoa
El Centro Botín acoge Del día o de la noche, la primera exposición en España dedicada a Solange Pessoa (Ferros, Brasil, 1961), una artista reconocida internacionalmente por su práctica multidisciplinar que abarca medios como la escultura, la pintura, el vídeo, la performance, la instalación o el dibujo. la muestra presenta una selección de trabajos que vinculan sus investigaciones y obras tempranas de los años noventa con ambiciosos desarrollos formales de las mismas en la década actual. Las obras provienen del estudio de la artista y de colecciones institucionales y privadas, además de dos nuevas instalaciones producidas expresamente para la arquitectura y el entorno del Centro Botín.