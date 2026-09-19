Diez exposiciones que renuevan la oferta museística este otoño

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Picasso y la arquitectura

El Museo Picasso Barcelona explora la relación entre la obra de Pablo Picasso y la arquitectura moderna. Por un lado, pone en valor la contribución de Picasso a la creación del espacio contemporáneo y, por otro, explora la influencia determinante de su obra en el desarrollo de la arquitectura moderna. El recorrido se estructura en seis ámbitos que guían la visita: "El arquitecto", "Visiones urbanas", "El interior", "Jaulas de espacio", "¿Síntesis de las artes?" y "Picasso y Le Corbusier". S abre al público el 20 de noviembre. | Fotografía de Lucien Clergue. Esgrafiados de los frisos del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña (COAC) realizados por Carl Nesjar a partir de Pablo Picasso. 16 de octubre de 1968, Barcelona Museo Picasso Barcelona