El renovado Museo Sorolla de Madrid reabre incorporando unas cocheras y unos talleres de la firma Volvo

En este septiembre van a abrirse las puertas de un Museo Sorolla en Madrid, renovado, siguiendo un proyecto de ampliación en el que participaron en concurso público varios arquitectos. El estudio de arquitectura de Nieto Sobejano se ha encargado de llevar a cabo esa misión.

Fue en 2024 cuando el Museo del gran pintor levantino cerró la entrada al público, para iniciar esas obras ahora concluidas. Joaquín Sorolla, tras una estancia en los Estados Unidos hacia 1909, regresó a España, después de haber celebrado varias exposiciones en Nueva York y otras capitales norteamericanas.

La venta de sus maravillosos cuadros, a buen precio, le permitió adquirir a su vuelta a Madrid, unos terrenos, donde edificó lo que hoy es sede de su Museo, en la calle del general Martínez Campos. También lo fue allí mismo su hogar. Un bien cuidado jardín presidía la entrada al edificio. Y más o menos así se ha mantenido con el paso de los años.

Joaquín Sorolla falleció en 1923. No pudo disfrutar mucho tiempo de aquella casa, aquel Museo que su viuda, Clotilde cedió en su testamento de 1925, para ser visitado a partir de 1932. La actual renovación ha sido posible tras la adquisición de unas viejas cocheras y unos talleres de la firma Volvo, en la calle de Zurbano.

En próximas fechas estaba dispuesta la reapertura de la institución, en la que entre algunas novedades figura la creación de un pequeño auditorio. Al margen del Museo, todavía está pendiente la rehabilitación de la propia casa de Sorolla.