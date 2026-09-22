Dos alemanes cuelgan sus propios cuadros junto a la Mona Lisa y acaban detenidos

Dos ciudadanos de origen alemán fueron detenidos en París después de colocar sin autorización dos cuadros de su propiedad en una sala del Museo del Louvre, junto a la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Las autoridades francesas prevén emprender acciones legales contra ambos.

El incidente tuvo lugar el sábado por la tarde, según confirmó un portavoz del Louvre. Los dos hombres pegaron con cinta adhesiva las obras en una de las paredes de la sala donde se encuentra expuesto el famoso cuadro de Leonardo.

Los agentes de seguridad del Museo se percataron de lo ocurrido y avisaron a la Policía. Los dos visitantes explicaron que habían colocado allí los cuadros "por diversión". Según medios franceses, las obras medían aproximadamente 30 por 40 centímetros. Una representaba a uno de los hombres vestido con una armadura, mientras que la otra mostraba a los dos junto a una mujer.

Ligeros daños en la pared

Las obras permanecieron expuestas durante poco tiempo antes de que los responsables del Museo intervinieran. La instalación provocó ligeros daños en la pared de la sala de exposición. Las fuerzas de seguridad procedieron a detener a los dos hombres y las autoridades pertinentes tienen previsto presentar una demanda contra ellos por lo ocurrido.

El episodio no constituye el primer caso de visitantes que introducen una obra propia en el Louvre y la colocan junto a las piezas expuestas. En noviembre del año pasado, dos ciudadanos belgas ya colocaron una obra que habían llevado consigo en las proximidades de la Mona Lisa. En esa ocasión, eran dos jóvenes que comparten contenido en redes sociales y detallaron el plan para llevar a cabo la acción.