La Sagrada Familia ve cerca la fachada de la Gloria a la espera de un acuerdo con el Ayuntamiento

El director general de la Sagrada Familia, Xavier Martínez, ha asegurado este martes que las negociaciones con el Ayuntamiento de Barcelona para acometer la construcción de la emblemática fachada de la Gloria se encuentran "muy avanzadas". Este optimismo se fundamenta en un preacuerdo alcanzado recientemente por el Consistorio de la capital catalana con los vecinos que se verían afectados por el trazado original del proyecto ideado por Antoni Gaudí.

Durante una rueda de prensa convocada para presentar el avance general de las obras, Martínez ha comparecido junto al arquitecto jefe Jordi Faulí. En su intervención, el director general ha explicado que, en este punto del proceso, la Junta Constructora está a la espera de que la administración municipal mueva ficha para poder avanzar de forma definitiva en la edificación de la que será la principal entrada al templo.

El principal escollo urbanístico radica en las edificaciones de la calle Mallorca. A este respecto, Martínez ha señalado que el templo dispone de un terreno en la manzana contigua donde se podría reubicar el edificio de Núñez y Navarro. El responsable de la basílica ha subrayado que, sin la retirada o demolición de este bloque de viviendas, resulta materialmente imposible finalizar la monumental fachada y la gran escalinata de acceso concebida por el genial arquitecto reusense.

A pesar del tono positivo, Martínez ha matizado que todavía desconocen "el alcance de la solución que quiere dar el Ayuntamiento", una institución con la que llevan manteniendo intensas negociaciones desde hace más de un año. La resolución de este conflicto es clave para culminar un Patrimonio de la Humanidad que lleva en construcción desde el año 1882 y que se financia de manera exclusiva mediante donativos privados y la venta de entradas, sin coste para el erario público.

Por su parte, el arquitecto jefe Jordi Faulí ha aportado los detalles técnicos sobre el progreso incesante de esta área específica. Ha recordado que los cimientos de la fachada de la Gloria ya se construyeron hace años, lo que permite trazar un calendario claro. Según Faulí, en los próximos meses arrancará formalmente la construcción de las torres laterales que enmarcarán este monumental pórtico y redefinirán el perfil visual de la ciudad.

Además, el responsable arquitectónico ha anunciado que, en el plazo aproximado de un año, los operarios podrán empezar a elevar las ocho columnas de gran envergadura que soportarán dichas torres. Con este avance, la Sagrada Familia encara la recta final de su construcción, superando lentamente los obstáculos técnicos y burocráticos para materializar, piedra a piedra, el gran sueño inacabado de su creador.