El Louvre invita a "escuchar el silencio de Zurbarán" con una gran exposición retrospectiva

El Museo del Louvre ha anunciado la organización de una gran muestra internacional que pondrá en valor la figura y el legado de uno de los grandes maestros del Siglo de Oro español. A través de sus perfiles en redes sociales, la institución francesa ha lanzado un elocuente mensaje para ir abriendo boca entre los amantes del arte: "Dejen el estruendo del mundo, escuchen el silencio de Zurbarán".

La exposición, que llevará por título Zurbarán. 1598-1664, abrirá sus puertas en el prestigioso Hall Napoléon del museo parisino del 7 de octubre de 2026 al 25 de enero de 2027. Esta ambiciosa retrospectiva no es un esfuerzo aislado de la pinacoteca de Francia, sino que está coorganizada junto a otras dos instituciones de máximo relieve internacional: la National Gallery de Londres y el Art Institute de Chicago. El objetivo es reunir una exquisita selección de obras del artista extremeño, considerado uno de los grandes baluartes de la pintura española del siglo XVII al mismo nivel que genios de la talla de Diego Velázquez o Bartolomé Esteban Murillo.

El núcleo principal de la exhibición pondrá el foco en las pinturas monumentales de corte religioso que el maestro realizó para diversas comunidades monásticas de la región de Andalucía. Estos encargos fueron fundamentales para asentar su prestigio en la época, destacando por su profundo ascetismo. Además de esta faceta devocional, el público podrá admirar su excepcional destreza técnica a través de diversos retratos y bodegones.

El recorrido museográfico estará estructurado en siete grandes secciones que combinarán un orden estrictamente cronológico con una disposición temática cuidadosamente planificada. Según ha detallado la propia página web del Louvre, el propósito no es presentar una retrospectiva de carácter exhaustivo, sino ofrecer un corpus seleccionado que permita a los especialistas y visitantes explorar las múltiples innovaciones formales, la depurada técnica y la riqueza iconográfica del pintor. Asimismo, se ha confirmado que la muestra incluirá varias piezas firmadas por Juan de Zurbarán, hijo del artista, cuya prometedora carrera se vio truncada de forma prematura.

Históricamente, la crítica comenzó clasificando a Zurbarán como un pintor puramente caravaggista, muy influenciado por la austeridad de las órdenes religiosas para las que trabajaba. Sin embargo, con el paso de los años, los expertos han reivindicado el magistral uso del color en sus lienzos, así como su capacidad para simplificar los volúmenes y lograr un naturalismo que los conservadores del Louvre no dudan en calificar de "sorprendente".

Para demostrar la atemporalidad de su legado, la exposición cerrará con un bloque dedicado a analizar la profunda huella que el maestro español dejó en las vanguardias francesas de finales del siglo XIX y principios del XX. En este apartado final se podrán trazar paralelismos y referencias directas con artistas universales como Édouard Manet, Pablo Picasso o Juan Gris.

Finalmente, cabe destacar el protagonismo absoluto del arte español que vivirá el museo francés en esas fechas. La retrospectiva sobre Zurbarán coincidirá en espacio y tiempo con Sculpter la couleur (Esculpir el color), otra importante exhibición centrada en las grandes joyas del Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Ambas muestras compartirán una escenografía diseñada de manera conjunta y los visitantes podrán acceder a las dos con una única entrada.