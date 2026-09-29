Robo del tesoro de Villena: abren diligencias contra el alcalde socialista y la directora del museo

Un juzgado de Villena (Alicante) ha abierto diligencias previas por el robo del Tesoro de Villena, una de las mayores colecciones europeas de oro de la Edad del Bronce, contra el alcalde, el socialista Fulgencio Cerdán, y la directora del museo de la ciudad donde se produjo el golpe (Muvi), Laura Hernández.

El auto de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villena (Plaza número 2), con fecha de este 29 de septiembre y al que ha tenido acceso EFE, se produce por una denuncia de la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho y la Lucha contra la Corrupción (ADED) por un posible delito de daños por imprudencia.

Las diligencias previas se incoan contra el alcalde, la directora del Muvi y también contra la tercera teniente de alcalde, María Server, del PSPV-PSOE, y la persona responsable de seguridad del centro expositivo por la posible falta de protección de las instalaciones.

Además, la juez ha dado traslado a la Fiscalía para que informe sobre la procedencia del sobreseimiento de la causa en una resolución contra la que cabe recurso en tres días ante el mismo órgano judicial.

En un comunicado, la representación letrada de la ADED ha señalado que aunque el auto judicial no concreta el precepto, dentro de los delitos sobre el patrimonio histórico se tipifican los daños causados por imprudencia grave en museos y bienes de valor artístico, histórico o cultural, y la asociación considera que ha habido esta figura en la modalidad de omisión.

La denuncia, formalizada a través del despacho Soriano i Piqueras, fue presentada unos días después del robo al considerar que había una falta de protección de las instalaciones del museo, de titularidad municipal, y atribuye esa omisión a las personas responsables de la custodia del conjunto.

El Tesoro de Villena está formado por 66 piezas de distintos materiales entre los que destacan unos 10 kilogramos de oro. Concretamente lo forman 11 cuencos de oro, 28 brazaletes de oro, dos recipientes o botellas de oro, tres recipientes de plata, objetos de hierro y oro, y ámbar y oro, así como también un brazalete de hierro, metal éste último procedente de un meteorito, lo que añade valor a la pieza.

Tras el golpe en la madrugada del pasado 27 de agosto, sólo han quedado tres vasijas de plata, un brazalete y gran parte de los adornos del bastón, así como una de las cuatro coronas que se cree que se les cayó a los ladrones en la huida.