Sotheby's subastará el próximo noviembre en Nueva York doce obras de artistas clave del impresionismo y el posimpresionismo, como Van Gogh, Monet o Cézanne, que no se han mostrado al público en décadas y con las que la casa espera obtener 450 millones de dólares.

Según un comunicado, la subasta está encabezada por un Van Gogh "excepcionalmente raro", Chataignier en fleurs roses et blanches, realizado alrededor de mayo de 1890 en Auvers-sur-Oise, donde el pintor pasó los dos últimos meses de su vida.

Van Gogh pintó este lienzo a su llegada a Auvers, tras haber pasado un año internado en el centro psiquiátrico de Saint-Rémy-de-Provence, invadido por un "renovado sentido del optimismo" que se ve reflejado en la obra, en cuyo centro brilla un enorme castaño en flor que se eleva hacia el cielo.

Bajo el árbol, una figura solitaria "que se asemeja al propio artista" pasea junto a un grupo de tres mujeres que portan sombrillas, "lo que confiere a la escena un simbolismo sereno, casi onírico", resalta Sotheby's.

Esta pieza, estimada en unos 180 millones de dólares, es uno de los ocho paisajes de Van Gogh que permanecen en manos privadas.

Arlequin, del francés Paul Cézanne, es otra de las estrellas de la subasta: estimado en unos 120 millones de dólares, este cuadro se inspira en los carnavales de Mardi Gras en Aix-en-Provence y forma parte de un grupo de quince pinturas de figuras de gran formato realizadas entre 1888 y 1896.

La mayoría de estas obras, que según Sotheby's representan "la cima de su producción figurativa", son parte de las principales colecciones museísticas del mundo.

Más allá de estos dos lienzos, la casa espera vender en noviembre En Canot (Jeune fille à la barque), de Pierre-Auguste Renoir, por entre 25 y 35 millones de dólares; Place Théâtre-Français, soleil d'après-midi en hiver, de Camille Pissarro, por entre 30 y 40 millones, y Avant la course, de Edgar Degas, por entre 20 y 30 millones.

También subastará Bateaux au port de Collioure, de Paul Gauguin, por entre 8 y 12 millones; Fleurs dans une coupe, también de Gauguin, por entre 10 y 15 millones; Le Jardin des Tuilleries, de Monet, por entre 15 y 20 millones, y piezas de Alfred Sisley, Toulouse-Lautrec y Maurice de Vlaminck.

Las obras forman parte de la colección de los argentinos Carlos Pedro Blaquier y Nelly Blaquier de Arrieta y se expondrán en Londres, Taipéi, Hong Kong y París antes de subastarse el 18 de noviembre en Nueva York.