De El Greco a Picasso: las grandes exposiciones que tomarán los museos españoles este otoño

El otoño de 2026 llega con una amplia programación expositiva en distintos museos e instituciones culturales españolas. Madrid concentra buena parte de las propuestas, aunque ciudades como Málaga y Santander también cuentan con muestras dedicadas a grandes nombres de la historia del arte y a movimientos que marcaron la creación contemporánea.

Entre las exposiciones que podrán visitarse durante los próximos meses destacan las dedicadas a Kenny Scharf, Ouka Leele, el prerrafaelismo, Edvard Munch y Pablo Picasso, además de distintas muestras procedentes de colecciones privadas.

Kenny Scharf llega al Thyssen

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza dedica una exposición a Kenny Scharf, uno de los artistas vinculados al movimiento artístico del East Village neoyorquino de los años ochenta.

La muestra se enmarca en la programación del museo dedicada a la Colección Blanca y Borja Thyssen-Bornemisza y permite recorrer la trayectoria de Scharf, cuya obra estuvo vinculada a la cultura urbana y a la escena artística de Nueva York.

El artista estadounidense formó parte de la generación que transformó el panorama artístico del East Village durante los años ochenta y mantuvo relación con otros creadores vinculados a la escena neoyorquina de aquella época.

Ouka Leele y la Movida madrileña

La Sala Alcalá 31 acoge hasta el 18 de octubre la exposición Mitologías modernas: Ouka Leele & Co., dedicada a una generación de artistas vinculados a Madrid y a la escena cultural de la Movida.

La muestra reúne trabajos de creadores como El Hortelano, Ceesepe, Carlos Franco y Sigfrido Martín Begué, junto a Ouka Leele, una de las figuras más reconocibles de aquella generación.

Uno de los puntos de partida de la exposición es Rappelle-toi, Bárbara!, la fotografía realizada por Ouka Leele en la fuente de Cibeles en 1987. En ella, la artista representa de forma teatralizada el mito de Hipómenes y Atalanta.

La exposición aborda la relación entre pintura, fotografía y cine y recorre algunas de las manifestaciones artísticas que caracterizaron la escena cultural madrileña de los años ochenta.

La Fundación Mapfre presenta en Madrid Prerrafaelismo. Itinerarios femeninos (1850-1914), una exposición centrada en la participación de las mujeres en el movimiento prerrafaelita.

El prerrafaelismo surgió en Gran Bretaña en 1848 con la creación de la Hermandad Prerrafaelita. La muestra plantea un recorrido por su desarrollo a través de artistas como Elizabeth Siddal, Joanna Boyce, Julia Margaret Cameron, May Morris, Marie Spartali Stillman, Evelyn De Morgan y Eleanor Fortescue-Brickdale.

La exposición podrá visitarse hasta el 10 de enero de 2027 y pone el foco en las artistas que participaron en este movimiento y en su contribución a la pintura, la fotografía y las artes decorativas.

Los grandes maestros del siglo XX

El Centro Botín de Santander reúne en Punto y contrapunto: maestros del siglo XX en la colección de Jaime Botín una selección de obras pertenecientes a la colección del empresario y banquero Jaime Botín.

La muestra reúne obras de 14 artistas del siglo XX presentes en la colección, entre ellos Manolo Millares, Pablo Palazuelo, Antonio Tàpies, Joaquín Sorolla, Juan Gris, Joan Miró y Daniel Vázquez Díaz. El recorrido incluye además obras de Francis Bacon, Henri Matisse y Mark Rothko, entre otros artistas.

Munch y Picasso

El Museo Picasso Málaga inaugura el 30 de octubre Munch-Picasso, una exposición que propone un diálogo entre Edvard Munch y Pablo Picasso.

La muestra reúne más de un centenar de pinturas, dibujos y grabados para explorar las conexiones entre ambos artistas y sus distintas aproximaciones a la modernidad.

Aunque pertenecieron a generaciones diferentes y desarrollaron lenguajes artísticos propios, Munch y Picasso compartieron el interés por explorar nuevas formas de representación y por situar la experiencia humana y emocional en el centro de algunas de sus obras. La exposición podrá visitarse hasta el 28 de febrero.

Las obras maestras

El espacio expositivo de Faro Santander incorpora a la programación cultural de la capital cántabra una selección de obras de la Colección Banco Santander.

Obras maestras de la Colección Banco Santander, que podrá visitarse hasta el 10 de enero de 2027, propone un recorrido por distintas épocas de la historia del arte a través de piezas de la colección.

El itinerario parte de La predicación de san Juan Bautista, de Lucas Cranach el Viejo, y llega hasta Soñé que revelabas, de Juan Uslé. Entre ambas obras aparecen nombres como Tiziano, El Greco, Rubens, Velázquez, Goya, Picasso, Miró y Tàpies.

La muestra permite recorrer así varios siglos de creación artística a través de una selección de obras pertenecientes a una de las grandes colecciones privadas españolas.

El tópico de lo español

El Museo Carmen Thyssen Málaga aborda la representación de Andalucía y su relación con la construcción del imaginario español en ¡Olé! El mito de lo español a través de Andalucía.

La exposición, que podrá visitarse hasta el 21 de febrero, analiza cómo la pintura y otras manifestaciones artísticas han contribuido a construir una determinada imagen de Andalucía vinculada a elementos como el folclore, el flamenco y otros estereotipos asociados a lo español.

La muestra aborda también la utilización de estos elementos desde una perspectiva artística y cultural y permite recorrer distintas representaciones de Andalucía a través de las obras seleccionadas.