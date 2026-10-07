El Prado expone los tesoros de Cristina de Suecia en su 400 aniversario

El Museo del Prado conmemora el 400 aniversario del nacimiento de Cristina de Suecia con un programa de actividades organizado junto a la Embajada de Suecia en España. La institución conserva un importante conjunto de piezas relacionadas con la reina, coleccionista y promotora de las artes que abandonó el trono sueco, se convirtió al catolicismo y terminó instalándose en Roma.

Cristina de Suecia nació en Estocolmo en 1626 y murió en Roma en 1689. Hija de Gustavo II Adolfo y María Leonor de Brandeburgo, fue nombrada reina de Suecia en 1632 y abdicó en 1654. Ese mismo año se convirtió al catolicismo y se trasladó a Roma, donde desarrolló una intensa actividad como mecenas.

La escultura de la Antigüedad ocupó un lugar destacado entre sus intereses. También estuvo vinculada al teatro, la música y la ciencia y mantuvo relación con artistas e intelectuales de su época.

Entre ellos destacó Gian Lorenzo Bernini, con quien mantuvo una estrecha amistad. Cristina de Suecia vivió en el Palacio Riario, actualmente Palacio Corsini, en el barrio romano del Trastévere, que convirtió en un lugar de encuentro para artistas e intelectuales.

El Prado conserva distintas esculturas procedentes de su colección en varias de sus salas. Con motivo del aniversario, el museo ha reforzado su presencia y ha remodelado la sala 74.

La sala que reúne 17 piezas

La sala 74 ha pasado de mostrar nueve piezas a albergar 17 obras. El nuevo montaje incorpora estantes que evocan los antiguos gabinetes de coleccionista y paredes negras para favorecer la presencia visual de las esculturas.

En el centro se encuentra la Ariadna dormida, identificada durante el siglo XVII como Cleopatra. En torno a ella se han dispuesto, entre otras piezas, dos cabezas de Atenea, la Venus del delfín, la Venus de la tortuga, los bustos de Antinoo y Aquiles y el fauno del cabrito. También se expone un retrato de Cristina de Suecia realizado por Sébastien Bourdon.

Relacionado El software español del Museo del Prado que ha revolucionado la egiptología

El nuevo montaje ha permitido además recuperar de los almacenes la figura de Clitia, la ninfa enamorada del sol. Junto a ella aparece una cabeza colosal de príncipe que durante un tiempo se consideró una representación de Alejandro Magno.

El interés de Cristina por el personaje explica la presencia de esta pieza en el recorrido. La reina estaba especialmente vinculada a la figura del héroe macedonio y llegó a utilizar el nombre de Cristina Alejandra.

La reina y su interés por Egipto

La colección también refleja el interés de Cristina de Suecia por el mundo egipcio. Entre las esculturas vinculadas a esta afición se encuentra una representación de Semíramis, nombre con el que se conocía a la reina.

El conjunto permite acercarse así a algunos de los intereses que marcaron el coleccionismo de Cristina de Suecia y a la manera en que reunió piezas de la Antigüedad durante su estancia en Roma. La colección que terminó formando parte del patrimonio español incluye esculturas que actualmente se encuentran distribuidas por diferentes espacios del Museo del Prado, entre ellos las salas 71, 72, 73, 47 y 55B.

Las ocho Musas y un libro de Leonardo

La Sala de las Musas conserva ocho esculturas que Cristina de Suecia compró en 1670 para su palacio romano. Allí también se encuentra un retrato de la reina a caballo realizado por Bourdon.

Una de las novedades es la presentación de Talía, musa de la comedia, con el pedestal de madera y mármol que encargó la propia Cristina. Los otros siete pedestales se conservan habitualmente en el Palacio Real de La Granja de San Ildefonso.

Durante tres meses, la sala acogerá además una pieza procedente de la Biblioteca del Prado: el Tratado de la pintura de Leonardo da Vinci, en un ejemplar de la edición italiana publicada en París en 1651.

La presencia de las obras relacionadas con Cristina de Suecia se completa en la sala 47, a la altura de la puerta de Velázquez, con tres esculturas monumentales de su colección: Apolo, Júpiter Tonante y La Venus del pomo.