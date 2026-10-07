La Galería de las Colecciones Reales expone piezas clave del Romanticismo español dedicadas al reinado de Isabel II

Un mechón de cabello de Mariano José de Larra conservado como reliquia, el icónico retrato de José de Espronceda y la representación de Gustavo Adolfo Bécquer en su lecho de muerte forman parte de las obras invitadas del Museo Nacional del Romanticismo que exhibe desde este martes la Galería de las Colecciones Reales. La obra, abierta hasta el 31 de enero de 2027, repasa la época de Isabel II (1833-1868) desde la mitificación del artista, el avance de las mujeres en la cultura y la propia crítica del movimiento a sus excesos.

La selección se ubica en el área dedicada a la monarca, coincidiendo con el desarrollo del movimiento en España. "En tiempos de un reinado femenino, el Romanticismo modificó el rol de la mujer en la cultura y abrió espacios inéditos para las mujeres artistas, como Rosario Weiss, profesora de dibujo de la Isabel II", explica Víctor Cageao, director de la Galería, en una nota de prensa donde subraya que las piezas completan el "retrato de su reinado". La directora del Museo del Romanticismo, Carolina Miguel Arroyo, añade que la exposición aborda cuestiones "muy vigentes" sobre una corriente que impregnó la vida pública y privada "en paralelo al ascenso de la burguesía".

#LaGalería acoge desde hoy obras invitadas del @MRomanticismo. Una selección de piezas de Federico de Madrazo, Vicente Palmaroli, Rosario Weiss o Leonardo Alenza, entre otros. Presentadas por sus directores, Víctor Cageao y Carolina Miguel Arroyo 🤝 📰👉🏻https://t.co/DoZPFYG3ot pic.twitter.com/X9YdgiomHG — Patrimonio Nacional (@PatrimNacional) October 6, 2026

Junto a los lienzos, la vitrina reúne piezas vinculadas al culto a la memoria, como una cinta del funeral de José Zorrilla, caricaturas en formato "carte de visite" o un "álbum de señoritas", y prensa de la época como la revista "El Artista", fundada por Eugenio de Ochoa y Federico de Madrazo. Asimismo, la muestra reivindica la labor de creadoras como la propia Rosario Weiss, académica de mérito de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, representada con su retrato de Ramón de Mesonero Romanos, figura clave del Liceo Artístico y Literario de Madrid donde también participó la poeta Carolina Coronado.

El recorrido concluye con una mirada irónica sobre la propia corriente a través de 'Sátira del suicidio romántico' y 'Sátira del suicidio romántico por amor', de Leonardo Alenza. Sobre estas telas, el marqués de Cerralbo, quien las donó al Museo Nacional del Romanticismo en 1921, afirmó que "no hay más exagerado romanticismo que los tales dos cuadros", reflejando el espíritu crítico de una época que transformó la cultura española del siglo XIX.