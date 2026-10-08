El Infierno de Dante bajo la mirada de Doré y Rauschenberg

El imaginario que hoy tenemos acerca del cielo, del purgatorio y del infierno, así como de sus habitantes, le debe mucho a La Divina Comedia de Dante Alighieri. Escrita hace más de siete siglos, la obra no solo se convirtió en uno de los grandes pilares de la literatura universal, sino que también dejó una profunda huella en la cultura y en la representación visual del más allá.

Ahora, la parte más oscura del poema puede recorrerse a través de dos miradas artísticas radicalmente diferentes. La Fundación Canal presenta El infierno de Dante. Doré y Rauschenberg, una exposición que reúne por primera vez las dos series completas que Gustave Doré y Robert Rauschenberg dedicaron al Infierno dantesco.

La muestra, comisariada por Lola Durán Úcar, puede visitarse gratuitamente desde el 7 de octubre de 2026 hasta el 5 de enero de 2027 en la Sala Mateo Inurria 2 de la Fundación Canal, en Madrid.

Entrevistada en el programa Kilómetro Cero de esRadio, la comisaria comenta que "la Fundación Canal quería presentar una exposición para todos los públicos, muy didáctica y a la vez que tuviese un contenido científico de cierta profundidad". Así, "a partir de ahí y de Rauschenberg, que fue la idea inicial, pensamos que quizá podríamos situar esas piezas tan experimentales sobre La Divina Comedia en contraste con la obra mucho más clásica, de estilo romántico, de Doré". Una fórmula que "podía hacernos conocer tanto la historia literaria como dos formas de ver el arte y dos interpretaciones muy diferentes a lo largo del tiempo".

Respecto al recorrido, Durán explica que "hay pequeños extractos del poema, por lo que el visitante en cualquier momento puede saber en qué momento y en qué punto del infierno se encuentra, y descubrir cómo lo veía Dante gracias a los dibujos de Doré, porque se trata de imágenes muy descriptivas". Por otro lado, surge el contraste de "cómo ese mismo infierno lo llevaba a la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos, Robert Rauschenberg, que utiliza en sus obras imágenes de la actualidad, y por ello encontraremos astronautas, políticos o deportistas provenientes de ilustraciones que él obtenía de Sports Illustrated, de Life, de Newsweek y de las revistas que circulaban por su estudio".

Dos artistas, un mismo infierno

La exposición reúne 111 obras realizadas a partir de los 34 cantos que componen el Infierno, la primera parte de La Divina Comedia. De ellas, 76 corresponden a Gustave Doré y 35 a Robert Rauschenberg. Separados por casi un siglo y pertenecientes a contextos artísticos muy distintos, ambos encontraron en el universo creado por Dante una profunda fuente de inspiración.

Doré (1832-1883), uno de los grandes ilustradores y grabadores del siglo XIX, contribuyó decisivamente a fijar en el imaginario colectivo la apariencia del averno. Sus 76 xilografías, 75 dedicadas al poema y una al retrato de Dante, construyen un mundo oscuro y monumental mediante el claroscuro, la perspectiva y una poderosa estética medievalista propia del romanticismo.

Rauschenberg (1925-2008), figura fundamental de la vanguardia estadounidense del siglo XX, se acercó al mismo texto desde una perspectiva completamente diferente. Entre 1958 y 1960 realizó su serie XXXIV dibujos para el Infierno de Dante, en un momento de transición entre el expresionismo abstracto y el emergente Pop Art. A través de fotografías, manchas, líneas, fragmentos y figuras extraídas de la cultura contemporánea, Rauschenberg trasladó a Dante y a sus personajes a la sociedad estadounidense de mediados del siglo XX. El poder, la violencia, la autoridad, la responsabilidad y los conflictos sociales aparecen así bajo una nueva luz.

Un viaje por los nueve círculos del averno

El recorrido expositivo sigue el viaje narrado por Dante. Perdido inicialmente en una selva oscura y acompañado por Virgilio, el poeta comienza un descenso que le llevará a atravesar los nueve círculos del Infierno, desde el Limbo hasta el círculo reservado a los traidores.

La exposición permite comparar cómo ambos artistas representan los mismos episodios. Doré apuesta por una imagen figurativa, dramática y reconocible, capaz de transmitir la grandiosidad y el terror del universo dantesco. Rauschenberg, en cambio, fragmenta y mezcla imágenes para convertir el poema medieval en una lectura crítica de su propio presente.

La violencia, el deseo, la avaricia, el fraude, la culpa o la traición son algunos de los grandes temas que recorren el Infierno. Y precisamente ahí reside una de las claves de la vigencia de Dante: aunque los escenarios y las sociedades cambien, los conflictos y contradicciones que plantea continúan formando parte de la experiencia humana.

Dos ediciones de especial interés

La exposición permite además acercarse a dos ediciones de relevancia histórica y bibliográfica.

En el caso de Doré, se presenta la edición parisina de Hachette de 1862, que reúne las 76 xilografías de la serie. Se trata de una segunda tirada especialmente valorada por la calidad de sus estampaciones, realizadas por Héliodore Pisan, y permite apreciar las posibilidades de la xilografía a contrafibra.

De Rauschenberg se muestran las 35 litografías offset de la edición Macorini de 1965, que reproducen sus 34 ilustraciones en técnica mixta dedicadas a los cantos del Infierno, además de la portada. Las estampas fueron realizadas bajo la supervisión del artista y el ejemplar expuesto corresponde al número 186 de una edición de 250.

Dante, Doré y Rauschenberg, tres miradas en un mismo recorrido

El montaje museográfico busca que el visitante comprenda el viaje de Dante y Virgilio mientras descubre la evolución de su representación visual. Tres lenguajes —el literario de Dante y los artísticos de Doré y Rauschenberg— dialogan en igualdad de condiciones.

La exposición plantea así una pregunta que sigue siendo tan actual como el propio poema: ¿por qué el Infierno de Dante continúa fascinándonos más de 700 años después? Quizá porque cada época encuentra en él sus propios miedos. Doré convirtió sus escenas en imágenes que acabarían definiendo buena parte de nuestra visión del infierno; Rauschenberg las transformó en un espejo de las tensiones de la sociedad contemporánea. Dos maneras de mirar un mismo texto que demuestran cómo una obra literaria puede seguir generando nuevas imágenes, interpretaciones y preguntas siglos después de haber sido escrita.

El infierno de Dante. Doré y Rauschenberg está producida por la Fundación Canal y podrá visitarse gratuitamente hasta el 5 de enero de 2027 en la Sala Mateo Inurria 2, junto a un catálogo editado por la Fundación y un programa de actividades y recursos digitales dirigido a distintos públicos.

Horarios: laborables y festivos, de 11:00 a 20:00 h; miércoles, de 11:00 a 15:00 h.

Entrada: gratuita.