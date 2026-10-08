Made in Japan, un viaje inmersivo por el manga y el anime en el Museo de Cera

El Museo de Cera de Madrid, en estrecha colaboración con la promotora Wonder Space, entidad impulsada por The Vintage Company, ha presentado de manera oficial su nueva propuesta cultural. Se trata de la exposición temporal titulada Made in Japan. Expo Cultura Pop Japonesa, una cuidada exhibición que abrirá sus puertas al público a partir del próximo 9 de octubre. Esta propuesta plantea a los visitantes un exhaustivo recorrido inmersivo a través de varias décadas de indudable creatividad, detallada iconografía y el vasto universo de la cultura popular japonesa que ha dejado una huella imborrable en varias generaciones a lo largo de todo el mundo.

Entre las piezas de mayor valor histórico y sentimental que componen esta ambiciosa muestra, destacan las primeras ediciones de cómics originales japoneses impresos en su idioma natal. Estos ejemplares actúan como auténticos documentos vivos que ilustran los verdaderos orígenes de un arte que revolucionó la narrativa gráfica a nivel global. Los organizadores han querido subrayar el peso que este país ha tenido como epicentro de las manifestaciones culturales más influyentes de los últimos tiempos.

El recorrido de la exposición no estaría completo sin la presencia física de sus grandes protagonistas. Por ello, la muestra cuenta con figuras a tamaño real de algunos de los personajes más queridos y memorables del imaginario nipón. Emblemas de la animación y el entretenimiento como Totoro, Luffy, Shin Chan y Doraemon se encargarán de dar la bienvenida a todos los visitantes. Estarán muy bien acompañados por otros mitos de las pantallas como Sonic, Naruto o el célebre Tamagotchi, conformando así una extensa galería de personajes que despertará la nostalgia de los asistentes. Sin embargo, la gran joya de la corona y la pieza más llamativa de esta exhibición es la réplica a escala real de la mítica moto roja de Akira, la influyente película que se coronó como el icono absoluto del sector y de la cultura global contemporánea.

"La cultura popular japonesa ha formado parte de la infancia y de la vida de varias generaciones. Made in Japan nos permite reunir algunos de sus grandes iconos y descubrir también piezas que quizá muchos visitantes nunca hayan visto de cerca", detalló durante la presentación ante los medios de comunicación Jean-François Rouzé, primer ejecutivo de The Vintage Company.

Asimismo, el universo de los videojuegos reclama un papel fundamental dentro de esta exhibición temporal. El espacio alberga una meticulosa selección de títulos y consolas originales japonesas procedentes de las décadas de los años 80 y 90, artefactos tecnológicos que marcaron el verdadero inicio de la revolución del entretenimiento digital en los hogares. Como complemento indispensable de carácter artístico, la exposición colgará de sus paredes diversos bocetos originales y dibujos trazados a mano por los estudios de animación más aclamados y respetados de la historia. Se trata de obras de un valor artístico incalculable que, por norma general, rara vez tienen la oportunidad de salir y exhibirse fuera de las fronteras de Japón.

Para poner el broche de oro a esta cita ineludible en la capital de España, la exposición suma una extensísima colección de juguetes tradicionales y modernos que abarca desde la década de 1970 hasta el presente. A esto se une una exclusiva selección de cartas coleccionables, donde varios expertos aportarán al público partes clave de sus codiciadas barajas vinculadas a franquicias históricas como Pokémon, Dragon Ball o One Piece. De esta forma, la propuesta rinde un merecido y emocionante homenaje al legado nipón, aglutinando piezas únicas que entusiasmarán a todos los amantes del coleccionismo.