El ilustrador Tomás Hijo (Salamanca, 1974), colaborador habitual de figuras como Guillermo del Toro o Rodrigo Cortés, desgrana su fascinante relación con lo monstruoso, la mitología lovecraftiana y la artesanía frente al empuje de la inteligencia artificial. Mitología, leyenda y horror en una leyenda patria de la narrativa fantástica que acaba de publicar, entre otros, El morador de las tinieblas (Minotauro), nos habla de la vigencia de los mitos modernos, la crisis del cine comercial y el valor de defender un proceso creativo con identidad propia.

P.: Al principio de Hellboy de Guillermo del Toro, con el que has colaborado tanto, se dice algo así como "qué hace de un hombre un hombre, ¿y que hace de él un monstruo?». A la hora de hacer tus ilustraciones, ¿eso te lo planteas? ¿Qué me puedes contar de tu relación con los monstruos?

R.: Sí, claro. Del Toro tiene una aproximación a los monstruos que trata de jugar esa baza de que los peores monstruos son los que llevan traje y corbata. Hace una aproximación al monstruo que está cargada de empatía. Él siente mucho aprecio por los monstruos, los quiere mucho y, al final, el monstruo siempre es el protagonista de la película. Y suele ser un monstruo bueno, o por lo menos tiene valores buenos. Yo me acerco a este tema desde el punto de vista puramente gráfico, y esa dimensión un poco me la pierdo. Lo que trato es precisamente de cargar las tintas muchas veces en lo contrario: dotar a un dibujo, a una ilustración, de las características gráficas que hagan que eso se identifique como un monstruo. Eso siempre está asociado con determinados aspectos físicos: deformidad, desproporción, incluso cosas que llegan a afectar hasta al color. Así que esa reflexión, que por otra parte me gusta mucho y me interesa mucho, como todo lo que dice Del Toro, para mí se me queda un poco grande, porque mi acercamiento es mucho más esencial.

P.: Esta debe ser la pregunta que más te han hecho en todas las entrevistas, pero si Lovecraft habla de lo innombrable, ¿cómo demonios dibujas tú lo innombrable, lo indefinible, lo que no puede ser dicho?

R.: Hay un ilustrador medio uruguayo, muy argentino, que es Alberto Breccia, que hizo, para mí, el mejor acercamiento a los mitos de Lovecraft mediante el cómic. Y lo que hizo fue tomar una decisión maravillosa: ilustrar los mitos de Cthulhu con formas abstractas. Entonces tú, cuando estás leyendo el cómic, ves a todos los personajes dibujados de una manera figurativa maravillosa y, cuando de repente aparece el monstruo, hay una serie de texturas, de papeles rasgados y tal. A mí eso me parece que es lo mejor que se puede hacer. Destroza el «como si». Porque no hay una forma real. No se puede representar lo que es irrepresentable. Y, como afirma el propio Lovecraft, estamos hablando de colores que no existen. Entonces, a partir de ahí, estás un poco fastidiado. Como esa aproximación tan interesante y tan chula ya estaba cogida por Breccia, yo lo que he intentado es, de alguna forma, ver todos esos elementos periféricos que hay en la narración. Porque Lovecraft muchas veces no describe al monstruo; otras veces lo describe con una parsimonia excesiva. Pero hay veces que no dice nada y entiendes que hay un monstruo que está hecho de oscuridad o que tiene determinadas características relacionadas con un elemento, con el agua, con el aire, con la noche, y provoca unas reacciones en los personajes. Entonces, yo lo que intento es recoger esas pistas dispersas para, con eso, construir una imagen. Es muy difícil porque, claro, hay otros autores que te dicen perfectamente: «Drácula medía tanto, tenía bigote, llevaba tal sombrero...». Con Lovecraft no pasa eso, pero puedes recurrir a toda esa especie de pistas que él te deja.

P.: Igual que en las películas podemos distinguir entre los sustos o los jumpscares y el suspense, ¿tú cómo diferencias o creas eso? ¿Qué prefieres: inquietud, terror, asco, miedo?

R.: Yo intento combinarlo todo un poco. Sobre todo cuando hago los álbumes de Lovecraft, que son estos libros en los que todas las páginas llevan imágenes y casi el texto está a la par en importancia con la imagen. Lo que trato de hacer es adoptar una narrativa cinematográfica. Entonces trato de jugar un poco con el ritmo en esas veinte o treinta ilustraciones y con todo. Hay veces que intentas que las ilustraciones tengan una cadencia que te vaya metiendo en una determinada atmósfera, en un determinado estado de ánimo. Pero, de repente, también me gusta que pases la página y haya un monstruo a doble página que casi se te eche encima, con las herramientas limitadas que tiene un ilustrador respecto a un cineasta. Sí que intento combinarlo un poco todo y para mí es muy importante la atmósfera. Eso, por supuesto. Intento siempre que el libro tenga una atmósfera propia y trato de que sean incluso distintos entre sí. Y luego también le doy mucha importancia al diseño de las criaturas, que es una cosa que a mí me interesa mucho. Así que sí que he tratado de hacer esa aproximación, intentando jugar todas las bazas que tengo.

P.: Pregunta inevitable, pero hay que hacerla. Tú apuestas por lo artesanal y por una textura vieja, antigua. ¿Cómo vives esto de la inteligencia artificial? ¿Le dices lo mismo que Guillermo del Toro, es decir, que le den?

R.: Sí, sí. O sea, de base digo eso. Y luego, sin muchos matices tampoco, porque a mí es una cosa que no me interesa en absoluto. No me gusta hacer previsiones porque creo que es un fenómeno tan tocho que, por mucho que nos esforcemos en pensar qué va a pasar, no lo sabemos y es imposible saberlo. Y, por otro lado, lo tomo desde un punto de vista personal. A mí eso no me apetece usarlo. No me interesa. Para mí, por lo menos en el tema de imagen, no resulta útil. Por ejemplo, cuando estaba haciendo el libro de La sombra sobre Innsmouth, tenía que diseñar ciento y pico Profundos, personajes de estos marinos, monstruos. Y alguien me dijo en un momento dado: «Oye, ¿por qué no utilizas la IA, por lo menos para diseñar los monstruos, para que te devuelva ciento y pico imágenes que tú ya no tienes que dibujar?». Y claro, yo me acuerdo de que lo que le dije a esa persona es: «Es que justo dejar de hacerlo es lo que a mí más me apetece». ¿Para qué voy a hacer eso? A mí me gusta hacerlo, quiero hacerlo yo. Pero no por un tema ya de calidad, sino casi de pura diversión o de puro interés personal. Entonces yo, en lo gráfico, no encuentro ningún ámbito donde esto me pueda ayudar. Y ya te digo, no paso de hacer prospecciones en ese tipo de cosas. Yo tengo claro lo que quiero hacer y lo voy a seguir haciendo. Espero que lo pueda hacer durante mucho tiempo o que esto al final sea como una especie de mundo paralelo o algo así, no lo sé. Pero no me interesa en absoluto.

P.: Y de todo lo que has creado, de todos los monstruos y movidas que has puesto sobre el papel, ¿hay alguno que a ti se te repita como una pesadilla? Es decir, ¿te despiertas por la noche diciendo: «Me cago en la leche, ¿qué he dibujado? .

R.: No, no creo. Yo creo que sería muy difícil que una cosa que tú mismo has creado llegara a producirte tal repulsión. Además, yo intento siempre que con todos los monstruos que meto en los libros y todas las criaturas fantásticas haya algo de costumbrismo, de humor. Entonces yo creo que sí que puede haber gente a la que le dé miedo en un momento dado alguna de las criaturas o de los bichos, pero creo que queda todo un poco diluido en esos elementos secundarios que meto. Siempre hay algún animal en el fondo que está haciendo algo, hay alguna cosa que está pasando que despista un poco. Y aunque trato de que los monstruos sean lo más terroríficos posible, no me llega a afectar de esa manera.

P.: ¿Sientes que forman parte de ti de alguna manera?

R.: Sí, seguramente. Sobre todo porque llevan bastantes horas. No se trata de llegar y dibujar el bicho. Yo lo que suelo hacer es un proceso de diseño en el que hago muchos bocetos, busco referencias y tal, y al final lo que acaba saliendo es una cosa que has elaborado mucho. Lo que sí que es verdad es que hay elementos que se repiten. Hay cosas que, cuando me pongo delante del papel y cojo un boli para probar un rotulador nuevo, lo primero que me sale es dibujar a Hellboy, por ejemplo. Eso sí que es una cosa que puede ser una especie de obsesión o algo que tienes por ahí en la cabeza. Sí que hay elementos que se repiten, pero no hasta el punto de llegar a obsesionarte o de crearte ningún tipo de trauma. Yo todo esto, aunque sea tremendo y aunque haya gente a la que le dé miedo, lo vivo como una cosa muy divertida y muy ingenua, casi casi.

P.: Estás especializado en monstruos clásicos: Drácula, Frankenstein, etcétera. ¿Y el terror moderno, con personajes como Freddy Krueger? Y luego incluso lo llevaría a una tercera fase: ahora están los creepypastas y el fenómeno Backrooms del horror liminal. ¿Te adentrarías en esos territorios?

R.: Sí, sí, sí. De hecho, lo he hecho porque es un tema que me fascina. Yo hice un libro en su momento, hace un montón de tiempo, sobre leyendas urbanas. Después hice otro sobre creepypastas y entonces ilustré un montón en aquel libro. Y es algo que me gusta mucho. Todo este fenómeno del terror de internet, el terror liminal... Me flipa Backrooms, todo lo que hace Kane Pixels. Me encanta incluso esta otra serie que tiene, que se llama The Oldest View. O sea, todo eso me fascina y desde luego que me encantaría meterme en esos asuntos. Y si ya nos vamos al terror de los 80, pues imagínate. Sí que tengo hechos algunos grabados sobre Alien, por ejemplo. Pero bueno, Freddy Krueger fue una obsesión de la adolescencia. Si me surgiera hacer algo con Elm Street, lo haría encantado. Me encanta todo eso. Hay mucho también de lovecraftiano, con La Cosa de Carpenter, sus tentáculos y todo eso.

P.: Claro, no deja de ser una adaptación encubierta de En las montañas de la locura, ¿no?

R.: Un poco.

P.: Y si ves ahora la nueva de Resident Evil es espectacular.

R.: Espectacular también. Se nota que los bichos son La Cosa, con lo cual ya vuelves un poco a eso también. A mí me encanta todo ese mundo. De hecho, uno de los trabajos que tengo hechos en grabado es uno sobre Stranger Things, por ejemplo, con el Demogorgon. Luego te guste más o menos el producto, la serie, pero los monstruos siempre me van a interesar y siempre me apetecerá hacer algo con ellos.

P.: Has trabajado con Rodrigo Cortés, que tiene un mundo también muy particular y muy ajeno a lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Cómo ha sido la colaboración en el libro La piedra blanda?

R.: En el fondo es producto de una amistad. Somos amigos desde hace tiempo. Ya hemos hecho algunas colaboraciones más pequeñas, menores. Yo había hecho cosas para sus películas y, en un momento dado, surgió la idea de colaborar. Y es cierto que, en el fondo, como somos amigos, hay muchas cosas, muchos mundos y puntos limítrofes en nuestros mundos. Hay una obsesión, por ejemplo, por los escritores de fantasía o de literatura fantástica españoles antiguos, como Álvaro Cunqueiro, que nos encanta. A los dos nos fascina Buñuel. Claro, nos hemos criado en un mismo paisaje porque, aunque él nació en Galicia, ha vivido toda la vida en Salamanca, como yo. Y entonces hay un montón de elementos que nosotros hemos compartido. Íbamos al mismo colegio. Así que hay un montón de material del que podíamos tirar y, cuando hicimos La piedra blanda, hay mucho de eso ahí: mucho de conversaciones, de intereses y de puntos de vista comunes sobre muchísimas cosas.

P.: Y de todas las celebridades con las que has colaborado, ¿cuál es la que sientes más cercana o con la que volverías a trabajar?

R.: Por supuesto con Rodrigo no lo cuento porque Rodrigo es colega y seguro que vamos a hacer muchísimas cosas y nos vemos mucho. Pero, hombre, con el que yo más cercanía he sentido, o más sensación de estar en algo que a mí me interesaba mucho hacer, es con Guillermo del Toro. Porque yo llevo siendo fan de Guillermo desde el principio. De hecho, cuando él vivía en Madrid y cuando hizo El laberinto del fauno y El espinazo del diablo, recuerdo seguir muy de cerca sus cosas por gente que conocía que estaba involucrada en las producciones. Y para mí era una cosa imposible. Si a mí me hubieran dado a elegir: «¿Quieres colaborar con Spielberg, con Cameron...?», yo hubiera dicho: «No, no, Del Toro». Porque para mí es alguien muy importante en ese sentido de proximidad. Y luego también pasa un poco como con Rodrigo, que tiene muchos puntos en común sorprendentemente. Yo he estado con él un par de veces en persona y, claro, la conversación acaba llevándote a derroteros como, yo qué sé, psicólogos españoles de los 70.

P.: Jiménez del Oso, J.J. Benitez, todo ese material...

R.: Y de repente estar en un restaurante de París hablando con Guillermo del Toro sobre Germán de Argumosa, sobre Jiménez del Oso o sobre J. J. Benítez es una experiencia muy tremenda y que te hace pensar: claro, tienes un montón de cosas en común con esa persona. Y la verdad es que sí. Yo he hecho cosas con él para El callejón de las almas perdidas, para Frankenstein, hicimos el tarot... Y vamos, si me llamara mañana para cualquier otra cosa, pues... Ha hecho también una versión ilustrada del guion de El laberinto del fauno para una editorial americana y espero que, no sé si se traducirá o no. Pero bueno, el caso es que es una persona que está siempre ahí y cada vez que surge algo para mí es un subidón increíble.

P.: Precisamente hablando de El laberinto del fauno, es una película que habla del valor de las leyendas y de cómo funcionan en nuestra actualidad. En esta sociedad un poco tan descreída, tan tecnológica o tan histérica que se nos va quedando, ¿cómo funciona una leyenda? ¿Siguen teniendo valor? ¿Merece la pena conservarlas?

R.: Las leyendas, claro, en el fondo son como una especie de manifestación oral, literaria, de nuestros mayores miedos, de nuestros mayores deseos. Son formas de explicar el mundo, en el fondo. Son como pequeños mitos. Entonces, de las leyendas nunca nos vamos a librar. No hay más que ver cómo va evolucionando todo esto, cómo van evolucionando las propias leyendas a medida que evoluciona la sociedad. Hay un caso que es chulísimo, la leyenda urbana de un tío que se queda sin gasolina, aparece otro en una moto con un casco, le salva y le lleva a una gasolinera. Y cuando se quita el casco, es el rey Juan Carlos. Eso se contaba en los años 70, los 80, por ahí. Y hace poco, haciendo una historia de leyendas medievales, había una leyenda exactamente igual del emperador Federico Barbarroja: una niña que se pierde en el bosque, aparece un caballero a caballo con un yelmo y, cuando se lo quita, es el emperador. Entonces es lo mismo. Se van repitiendo y van adoptando diferentes formas, pero no nos vamos a librar nunca de ellas, por mucha tecnología que haya, por mucho cambio en el mundo, porque son una expresión de nuestros miedos y de nuestros deseos.

P.: ¿Sigue siendo válido?

R.:Todo está ahí. Si te has cogido todo el cine fantástico... Bueno, no todo, pero la mayoría del cine fantástico, desde Star Wars, está basado en Joseph Campbell, en Castaneda, en todos estos tíos que hicieron un poco la estructura del mito, ¿no? Vladimir Propp. Entonces, claro, esa gente, digamos, como lo puso por escrito, se dio cuenta de esto, pero siguen funcionando de la misma manera. Y la prueba está en eso, en Backrooms, en los creepypastas, en todo este tipo de cosas.

P.: La fase del relato sigue siendo la misma, ¿no? Pasamos a otro mundo, hay una llamada...

R.: Sí, sí, sí. Y hay cosas que explican el origen de un lugar, otras que explican una determinada enfermedad. Bueno, acuérdate con el COVID, ¿no? El COVID, al final, la mitad de las cosas que se decían, para mí, cuando las escuchaba, tenían un sustrato semilegendario.

P.: Un mono en un laboratorio, una puerta entreabierta...

R.: Claro, todo lo que nos imaginamos. Y seguro que las explicaciones son complejísimas, pero al final se reduce a esa historia: una puerta que se quedó abierta en algún sitio. Exactamente. Eso es.

P.: ¿Y qué es lo siguiente tuyo?

R.: Claro, ahora tengo muchísimos libros, hay un montón de proyectos gráficos que hacer. Pero yo, desde el libro que te comentaba de Creepypasta, que ya tiene unos cuantos años, he seguido escribiendo cosas. He seguido haciendo pequeñas... Tengo una pequeña producción literaria ahí de la que estoy muy satisfecho y que no he sacado a la luz. Entonces sí, me gustaría en algún momento dado intentar combinar y tratar de, en lugar de estar todo el día con Bram Stoker, con Lovecraft y con Mary Shelley, intentar también sacar esa faceta más propia, porque es un poco esa faceta también de autor.

P.: ¿Y específicamente en cine?

R.: En cine ahora mismo es una cosa que está en pañales, pero hay un par de proyectos de series de animación que están por ahí, intentando encontrar la forma de funcionar. Y eso es una cosa que me encantaría también. Sería como hacer una traslación de mis grabados directamente a animación, ver cómo se puede hacer eso. Ahora hay uno de los proyectos que está muy avanzado y que está en una fase técnica de «a ver qué se puede hacer, a ver dónde podemos llegar y a ver si resulta factible».

P.: O sea, que sería una especie de gabinete de curiosidades de Tomás Hijo, ¿no? Porque estaría centrado en tu mundo.

R.: Sí, eso es.

P.: ¿Cómo ves un poco todo el panorama del cine actual y del cómic?

R.: Son dos cosas de las que, la verdad, no tengo una visión general. Yo sí que compro cosas, veo muchas pelis, pero claro, no tengo una idea en general de cómo está la cosa. A mí me da la impresión, por ejemplo, en el cine, que es algo que sigo más, que hay un montón de cosas que cada vez me interesan menos. Todo el cine de superhéroes, que al principio era una cosa que me gustaba hace unos años, ahora ya es algo con lo que no conecto mucho.

P.: Todos crecemos también. Han pasado quince años.

R.: Claro, ya no conecto mucho con ello. Hay un mundo de adaptaciones literarias de cosas que me gustan mucho con las que no puedo. Por ejemplo, todo lo que se está haciendo de Tolkien últimamente, Los anillos de poder, todo esto es algo con lo que ya tampoco puedo conectar. Pero, por otro lado, veo que hay cosas que se están haciendo que cada vez me flipan más. Como, por ejemplo, todo lo que hace Robert Eggers o lo que hace, Wes Anderson o un montón de gente más. Entonces, por un lado, hay una parte mayoritaria del cine comercial con la que me veo desencantado, pero cada vez hay más cosas que me interesan. Y es lo que hace el propio Guillermo, que cada vez me parece mejor. Eso es lo único que te puedo decir desde mi punto de vista personal. Y con los cómics me pasa lo mismo. Hay una eclosión del manga, de los superhéroes y todas esas cosas con las que también me gusta mucho conectar, pero de repente te vas a una librería y encuentras unas joyas alucinantes de gente que probablemente hace unos años no tenías ni idea ni de que existía.

P.: Está un poco al margen del mainstream, ¿no?

R.: Normalmente sí, pero incluso muchas veces en el mainstream. Es el caso de Eggers o de Del Toro, de esta gente que te sigues encontrando cosas que, de alguna forma, resulta increíble que estén ahí. De repente dices: «¿De dónde coño ha salido El faro de Robert Eggers?». Esa película, ¿cómo ha podido existir? ¿Cómo has parido eso? ¿Lo has soñado? Y, sobre todo, ¿cómo has conseguido que eso se convierta en una película con distribución internacional, con estrellas? ¿Cómo has metido ese gol?