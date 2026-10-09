Descubren una joya "excepcional" bajo el mar con la silueta del Faro de Alejandría

El fondo marino del Mediterráneo acaba de devolver a la superficie una joya arqueológica inédita. Durante unas recientes immersiones en las ruinas sumergidas de la Isla Real de Antirhodos, un equipo de arqueólogos marinos ha rescatado del lodo un anillo de sello hecho en bronce que lleva grabada la silueta del célebre Faro de Alejandría. Es la primera vez en la historia de la arqueología que se localiza esta emblemática maravilla del mundo representada en este tipo de objeto personal.

📢💣 ¡Hallan en Alejandría un anillo de sello de bronce con la imagen del Faro, una de las Siete Maravillas del mundo antiguo!

Los arqueólogos lo acaban de recuperar en la isla real de Antirhodos, dentro del Portus Magnus, y sería la primera vez que aparece así representado 🧵👇 pic.twitter.com/KoWVxqc4qP — César Dorado 🏺🏛️ (@CDorado75) October 6, 2026

El descubrimiento ha tenido lugar en el mismo lugar donde se encontraban los Aposentos Reales del Portus Magnus alejandrino. Las autoridades de Egipto y el reconocido arqueólogo subacuático Franck Goddio —fundador y presidente del Instituto Europeo de Arqueología Subacuática (IEASM)— no han dudado en calificar el hallazgo como "excepcional".

Un reflejo del gran poder administrativo

Según ha informado el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, la iconografía grabada en el metal guarda un estrecho parecido con el diseño del faro presente en algunas monedas de la época. En ese sentido, Hisham el-Leithy, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, puntualizó que el grabado del anillo-sello coincide formalmente con las piezas monetarias del siglo II d.C. encontradas con anterioridad en este entorno insular.

Sabemos de su existencia por fuentes como Estrabón que nos hablan de espejos que reflejaban el sol y hogueras en la noche, y su aparición en monedas ptolemaicas o romanas que lo muestran con tres estructuras verticales. Y además también por fuentes andalusíes. pic.twitter.com/jUhoptn08K — César Dorado 🏺🏛️ (@CDorado75) October 6, 2026

La misión conjunta entre el IEASM y el Consejo Supremo de Antigüedades, cuyas maniobras fueron supervisadas en el lugar por el ministro Sherif Fathy, sacó también a la luz un valioso lote de piezas cerámicas y de vidrio con una cronología muy amplia, que abarca desde el siglo IV a.C. hasta el siglo IV d.C. Fathy quiso alabar el continuado esfuerzo de los especialistas en las profundidades del Mediterráneo, subrayando cómo estas campañas enriquecen la comprensión sobre los diversos periodos evolutivos de la célebre urbe egipcia.

Por su parte, Franck Goddio enfatizó la relevancia del contexto exacto donde reposaba la joya: fue desenterrada "en el legendario palacio de la isla de Antirhodos, que en su día fue un centro de poder". Para el arqueólogo francés, este indicio sugiere que el complejo palacial descrito por el geógrafo e historiador Estrabón tras su viaje entre los años 29 y 25 a.C. se mantuvo plenamente operativo hasta bien entrado el siglo II d.C., sirviendo en algún momento como sede administrativa para la gestión de infraestructuras clave, entre ellas la del propio faro.

De la corte de Cleopatra a los abismos marinos

La Isla de Antirhodos, cuyos restos comenzaron a emerger de la oscuridad marina en 1996, abarca varios miles de metros cuadrados de estructuras arquitectónicas. En este mismo escenario imperial, donde frecuentaron figuras de la talla de Cleopatra, Julio César o Marco Antonio, la expedición ya había localizado en 2025 los armazones de madera en excelente estado de conservación de una nave de recreo (thalamagos) con inscripciones en griego del siglo I d.C.

Bajo el mar permanecieron parte de los enormes bloques de piedra con los que fue construido, hasta que en 1994 una expedición arqueológica los descubrió. Y el año pasado, el proyecto franco-egipcio PHAROS logró extraer 22 de ellos. pic.twitter.com/jA29IaefJj — César Dorado 🏺🏛️ (@CDorado75) October 6, 2026

Fundada por Alejandro Magno en el 331 a.C., Alejandría destacó por su monumentalidad y por albergar tanto la popular Gran Biblioteca como el legendario faro de 130 metros de altura, considerado una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Sin embargo, una letal cadena de seísmos y tsunamis terminó por devorar el Portus Magnus y su franja costera, sumergiendo bajo el agua palacios, santuarios y valiosos objetos cotidianos.

Las campañas subacuáticas capitaneadas por Goddio desde 1992 mediante tecnología electrónica avanzada han permitido cartografiar por completo la topografía del puerto ptolemaico y romano, devolviendo de las sombras tesoros escondidos durante milenios.