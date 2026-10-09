El Thyssen y la Mauritshuis de La Haya intercambian el "cuadro más bello del mundo"

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y la Mauritshuis de La Haya intercambian de forma simultánea veinticinco obras destacadas de sus colecciones permanentes gracias a un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones. En el caso de Madrid, se presenta un conjunto excepcional de obras maestras de los Países Bajos del siglo XVII —entre ellas 'Vista de Delft' de Johannes Vermeer, el "cuadro más bello del mundo, con permiso de la Mona Lisa", según los directores.

Así lo han descrito los directores de ambas instituciones, Guillermo Solana y Martine Gosselink, que han puesto en marcha esta iniciativa novedosa gracias al "amor y la confianza" y la sintonía entre las colecciones, que les ha permitido "hacer match". Un acuerdo de colaboración que es en verdad "una historia de amor entre dos museos".

La vinculación de la familia Thyssen-Bornemisza con los Países Bajos se remonta a comienzos del siglo XX, ya que Heinrich (1875-1947) se había instalado en La Haya tras la revolución húngara de 1919. Fue precisamente en esta ciudad donde nació y transcurrió la infancia de Hans Heinrich.

Así, a los lazos financieros y a la plataforma empresarial creada allí se unió su pasión por la pintura holandesa, según ha explicado el Thyssen en un comunicado. Concretamente, las obras procedentes de la Mauritshuis que forman parte de la exposición que se presenta en Madrid abarcan un arco cronológico que se inicia hacia 1615 y se cierra en 1705.

Las 25 pinturas se exhiben temáticamente a lo largo de tres salas. La primera está dedicada a los bodegones y a la pintura de género, con obras de Ambrosius Bosschaert, Jan Baptist Weenix, Adriaen Coorte, Pieter van Anraadt, Gerard ter Borch, Gerrit Dou, Pieter de Hooch, Abraham van Beyeren, Pieter Claesz, Nicolaes Maes y Jan Steen.

Uno de los cuadros intercambiados entre el Museo Thyssen y la Mauritshuis de La Haya

El segundo espacio se abre a los paisajes y a las composiciones con figuras e incluye obras de Pieter Saenredam, Jan Both, Rembrandt van Rijn, Frans Hals, Jacob van Ruisdael, Salomon van Ruysdael, Gerrit van Honthorst y Hendrik Avercamp.

'El Jardín del Edén'

Finalmente, en la tercera sala se muestran 'El Jardín del Edén y la caída de Adán y Eva', realizada por Jan Brueghel el Viejo y Rubens, y, en un espacio destacado, una de las grandes obras de paisaje de todos los tiempos: la 'Vista de Delft' de Vermeer.

Los dos museos han coordinado asimismo la publicación de un libro que reúne relatos de diez escritores españoles y diez neerlandeses en los que, partiendo de una de las obras presentes en las exposiciones, juegan con esa pintura y con la idea del amor en cualquiera de sus manifestaciones.

Así, los españoles Laura Ferrero, Espido Freire, Sara Mesa, Lara Moreno, Antonio Muñoz Molina, Marta Sanz, Juan Tallón, Jesús Terrés, David Uclés y Gabriela Wiener se han inspirado en las obras de Pieter de Hooch, Gerard ter Borch, Pieter Claesz, Gerrit Dou, Johannes Vermeer, Rembrandt, Hendrick Avercamp, Adriaen Coorte, Jan Steen, Jan Brueghel el Viejo y Peter Paul Rubens.

Por otro lado, los neerlandeses Karin Amatmoekrim, Hanna Bervoets, Gershwin Bonevacia, Sacha Bronwasser, Rob van Essen, Radna Fabias, Lieke Knijnenburg, Tobi Lakmaker, Bert Natter y Tahrim Ramdjan han elegido a Lucas Cranach el Viejo, Palma el Viejo, El Greco, Jan van Eyck, Agnolo Bronzino, Petrus Christus, Michiel Sweerts, Piero della Francesca, Sebastiano del Piombo y Hendrick ter Brugghen, respectivamente.

Una semana después de la apertura de la exposición en Madrid, se abre al público en la Mauritshuis de La Haya 'Thyssen-Bornemisza Mauritshuis. Obras maestras de Madrid', una selección de 25 obras de la colección Thyssen-Bornemisza de artistas europeos que rara vez se pueden ver en los museos neerlandeses, la mayoría de las cuales se presentan en los Países Bajos por primera vez en mucho tiempo.

Entre las obras que viajarán al país figuran las de Antonello da Messina, Jacopo Bassano, Giovanni Bellini, Agnolo Bronzino, Hendrick ter Brugghen, Petrus Christus, Hans Cranach, Lucas Cranach el Viejo, Jacques Daret, Alberto Durero, Anton van Dyck, Jan van Eyck, Juan de Flandes, Jan Gossaert, El Greco, Il Guercino, Lucas van Leyden, Palma el Viejo, Piero della Francesca, José de Ribera, Peter Paul Rubens, Sebastiano del Piombo, Michiel Sweerts, Rogier van der Weyden y Gabriel Zehender.