Madrid blindará como Bien de Interés Cultural dos joyas pictóricas de Rubens y Juan de Pareja

La Comunidad de Madrid ha elevado al máximo nivel de protección autonómica dos lienzos de incalculable valor histórico: una Inmaculada Concepción firmada por Juan de Pareja y San Juan Evangelista en Patmos, obra atribuida al maestro flamenco Pedro Pablo Rubens.

El lienzo atribuido a Rubens, datado entre 1628 y 1629 durante su segunda estancia en la Corte española, representa la visión apocalíptica del evangelista en su exilio griego.

Defendida por expertos como el añorado Matías Díaz Padrón y citada por Francisco Pacheco en 1649, la pintura pertenece actualmente a las Carmelitas Descalzas de Boadilla del Monte. Aunque fue restaurada en 2006 para devolverle su formato original, revisiones técnicas recientes han detectado la necesidad de nuevos trabajos de conservación en la tela y el barniz.

Por su parte, la Inmaculada Concepción de Juan de Pareja cobra especial relevancia al ser una de las pocas piezas autenticadas con la firma del pintor de origen morisco y antiguo ayudante de Velázquez.

Realizada hacia 1660 tras obtener la libertad, la obra destaca por su monumentalidad y por una rica simbología mariana propia del Barroco madrileño. El expediente de declaración como BIC se inició a instancias del Ministerio de Cultura tras denegarse una solicitud para vender el lienzo fuera de España.