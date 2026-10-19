Woody Allen visita el Museo del Prado durante su rodaje en Madrid: "No he visto nada igual"

Woody Allen ha aprovechado su estancia en Madrid, donde rueda su próxima película, para visitar el Museo Nacional del Prado y conocer de cerca algunas de las obras más representativas de la pintura española. El director estadounidense, de 90 años, ha elogiado la colección de la pinacoteca en un vídeo difundido este lunes por el propio museo en sus redes sociales.

Ante el cuadro de Francisco de Goya El 3 de mayo en Madrid, también conocido como Los fusilamientos, Allen ha expresado su admiración por el patrimonio artístico del Prado. "No hay nada como el Prado, nunca he visto nada igual", ha afirmado en la grabación.

Allen elogia la colección del Museo del Prado

El cineasta ha destacado la amplitud y la calidad de las obras que alberga el museo madrileño. "Es lo más excepcional que se puede encontrar, estos cuadros magníficos no los puedes ver en ningún otro lado", ha señalado durante su visita.

Allen también ha mencionado a varios de los principales representantes de la pintura española, entre ellos Diego Velázquez, Bartolomé Esteban Murillo y Francisco de Goya, cuyas obras forman parte de la colección de la pinacoteca.

El director ha resumido su impresión al referirse a los cuadros de estos artistas como "todo un banquete", en alusión a la variedad y al conjunto de obras que pueden contemplarse en el museo.

La conclusión de Woody Allen tras su visita al Museo del Prado: "No hay nada como el Prado, nunca he visto nada igual" pic.twitter.com/4mwB4FifYR — Museo del Prado (@museodelprado) October 19, 2026

La visita se produce durante su estancia en la capital para rodar una nueva película, un proyecto que sitúa de nuevo a Madrid como escenario de una producción cinematográfica internacional dirigida por el cineasta neoyorquino.

Una nueva película rodada en Madrid

Woody Allen trabaja actualmente en su próximo largometraje, cuyo título todavía no se ha desvelado. La producción cuenta con un patrocinio de tres millones de euros de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.

Según la información difundida sobre el proyecto, la financiación está vinculada a la promoción internacional de la región. El título de la película deberá incluir el nombre de Madrid, de modo que la capital española figure expresamente en la denominación de la obra.

La producción supone una nueva colaboración del director con localizaciones europeas. A lo largo de su trayectoria, Allen ha rodado películas ambientadas en distintas ciudades del continente, que han tenido un papel destacado en sus historias.

Entre ellas figura Midnight in Paris, que utiliza la capital francesa como escenario de la narración. En España, el cineasta dirigió anteriormente Vicky Cristina Barcelona, ambientada en Barcelona, y Rifkin's Festival, vinculada a San Sebastián.

La película que prepara ahora en Madrid será, por tanto, su tercera producción rodada en España.

Su vínculo con el patrimonio cultural español

Los elogios de Allen al Museo del Prado se suman a otras declaraciones en las que ha expresado su aprecio por ciudades españolas y su patrimonio cultural.

Uno de los ejemplos más conocidos se produjo en 2002, cuando recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Artes. Durante su discurso de aceptación, el director dedicó unas palabras a Oviedo, ciudad en la que había estado con motivo de la ceremonia.

"Oviedo es una ciudad deliciosa, exótica, bella, limpia, agradable, tranquila y peatonalizada; es como si no perteneciera a este mundo, como si no existiera... Oviedo es como un cuento de hadas", afirmó entonces.

Sus palabras sobre la capital asturiana quedaron asociadas a aquella visita, en la que el cineasta mostró su admiración por el entorno urbano y el carácter de la ciudad.