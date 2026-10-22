Un museo retira una momia egipcia por "falta de consentimiento" del fallecido

En una decisión sin precedentes basada en sus nuevas normas éticas, la galería y museo Kelvingrove de Glasgow ha retirado de su exposición permanente los restos de una momia egipcia, argumentando la ausencia de un consentimiento documentado e informado por parte del difunto o sus descendientes.

En el lugar que hasta ahora ocupaba la momia del sacerdote egipcio identificado como Nekht, el museo ha colocado un cartel explícito para los visitantes en el que se puede leer: "Hemos retirado los restos humanos de esta exposición como marca de respeto".

La medida no se ha limitado al cuerpo del sacerdote. La institución escocesa ha retirado de la vista del público todos los restos humanos que formaban parte de la muestra, entre los que se incluyen una cabeza momificada, así como una mano y un pie derechos procedentes del histórico Valle de los Reyes, en Luxor.

Un cambio en la ética museística

Esta decisión responde a la reciente adhesión del recinto, el pasado mes de junio, a un nuevo Código de Ética de la red de museos locales. Según declaraciones de un portavoz de Glasgow Life —la entidad encargada de la gestión del museo— al diario Glasgow Times, la nueva normativa impone criterios estrictos sobre la exhibición de restos ancestrales: "La política de restos humanos de los museos de Glasgow Life propone que los restos humanos se exhiban solo cuando hay un consentimiento documentado e informado del individuo fallecido, o de sus descendientes", puntualizó el portavoz.

Un referente cultural en Reino Unido

La galería y museo Kelvingrove es una de las instituciones culturales más visitadas de Escocia, con una afluencia media de 1,3 millones de visitantes al año. Su colección alberga piezas de incalculable valor arqueológico y artístico, que van desde antigüedades de diversas civilizaciones hasta obras maestras de la pintura firmadas por autores de la talla de Salvador Dalí o Vincent van Gogh.

La retirada de Nekht marca un importante hito en el debate global sobre la ética, la conservación y el tratamiento que los museos occidentales deben dar a los restos humanos y al patrimonio arqueológico procedente de otras culturas.