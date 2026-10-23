El secreto de 'La noche estrellada': Van Gogh pintó un fenómeno astronómico real

El espectacular cielo que retrata La noche estrellada de Vincent van Gogh no fue fruto de una fantasía espontánea, sino de la observación de una alineación celeste exacta ocurrida minutos antes del amanecer del 22 de julio de 1889 en Saint Remy de Provence (sur de Francia), según un estudio.

Aunque el artista exageró las formas con su característico estilo, el análisis recogido en la revista Scientific Reports prueba que la obra refleja un fenómeno astronómico genuino observado desde Saint Remy de Provence, donde Van Gogh vivió y trabajó entre mayo de 1889 y mayo de 1890.

En las primeras horas del 22 de julio de 1889, una Luna creciente, Venus y el cúmulo estelar de las Híades, en la constelación de Tauro, aparecieron muy próximos entre sí en el marco visual de los cielos de esta localidad francesa y el pintor los capturó para el que luego sería uno de los cuadros más famosos de la historia del arte.

Hasta ahora, la fecha del cuadro se había establecido a partir de una carta que el pintor holandés escribió a su hermano Theo alrededor del 18 de junio de 1889.

Sin embargo, la Luna menguante de ese periodo no puede explicar la delgada media Luna que aparece en el cuadro. En cambio, sí es plausible, según este nuevo estudio, que ese cielo se diera alrededor del 22 de julio, cuando las Híades salían por el este junto a Venus, y la forma de la Luna se asemejaba a la que refleja el lienzo.

Análisis astronómicos

Los primeros análisis astronómicos de La noche estrellada se hicieron en los años 80, abanderados por dos investigadores estadounidenses: Albert Boime (Universidad de California Los Ángeles) y Charles Whitney, de Harvard, pero ambos llegaron a conclusiones contradictorias.

La novedad del trabajo multidisciplinar conocido ahora es la combinación de astronomía forense, análisis geomorfométrico y registros meteorológicos de la época, que han sido cruzados con cartas originales del escritor, datos de las condiciones climáticas y de la perspectiva del terreno de esa localidad francesa.

La investigación ha sido llevada a cabo conjuntamente por investigadores surcoreanos del área de investigación espacial de la Universidad de Kyung Hee y de la empresa de estudios sobre el espacio, SLLAB.

Su autor principal, Elijah Kim, director ejecutivo de SLLAB, explica que se interesó por el cuadro cuando leyó que investigaciones anteriores atribuían su cúmulo de estrellas a la constelación Aries: "Para un astrónomo observacional, esos destellos corresponden a las Híades, en Tauro". Eso, afirma, le hizo querer desentrañar el misterio.

La investigación comenzó con dos viajes de campo a Francia en 2019 y toma como referencia el libro de divulgación científica que Kim publicó en 2025, recopilando pruebas adicionales y ampliándolo con datos cuantitativos.

En la localidad francesa de Arlés (donde Van Gogh vivió antes que en Saint Remy) el equipo verificó el campo de visión del pintor en La noche estrellada sobre el Ródano (1888) con fotografías tomadas in situ.

En Saint Remy, localizaron el lugar desde el que Van Gogh dibujó el paisaje que aparece en La noche estrellada y reconstruyeron la vista que tenía desde allí.

No fue fruto de la imaginación

El llamado análisis de formas de Procrustes (un conjunto de herramientas estadísticas y geométricas que sirve para comparar las formas de diferentes objetos o estructuras, eliminando las diferencias debidas a la posición, la orientación y el tamaño) confirmó la correspondencia entre las cinco estrellas centrales de La noche estrellada y las Híades.

Esa coincidencia es aún mayor en el dibujo a pluma que Van Gogh realizó tras pintar el cuadro.

El cielo del cuadro se habría basado en una observación real y no en la pura imaginación.

Utilizando el mismo método, el equipo también propone que las estrellas de Terraza de café por la noche (1888) podrían corresponder al Triángulo de Verano, una gran figura geométrica celeste formada por tres estrellas de diferentes constelaciones principales muy brillantes en el hemisferio norte: Vega (de Lira), Altair (de Águila) y (de Cisne).

"Nuestro diálogo con los otros cielos de Van Gogh sigue en marcha. Tenemos previsto seguir investigando y contar esas historias una a una", concluye Kim en un comunicado.