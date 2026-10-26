El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) recoge este lunes una resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural por la que se declara bien catalogado por su relevancia cultural el yacimiento arqueológico 'Barranco de la Rata', ubicado en Cartagena.

El bien está situado en la zona de transición entre el piedemonte de la Sierra de las Victorias y la llanura prelitoral, próximo al enclave volcánico del Cerro Negro de Tallante y a la antigua calzada que unía Carthago Nova con el valle del Guadalentín y la bahía de Mazarrón.

En concreto, el yacimiento alberga vestigios con una secuencia de ocupación que abarca desde la época tardorrepublicana (siglos II y I antes de Cristo) hasta el Bajo Imperio, si bien la mayor parte de las evidencias halladas en superficie se adscriben al periodo altoimperial (siglos I y II después de Cristo).

Entre los restos cerámicos identificados destacan fragmentos de terra sigillata itálica y sudgálica, cerámicas de paredes finas, producciones africanas de cocina y mesa, grandes recipientes de almacenamiento (dolia) y ánforas itálicas tipo 'Dressel I'.

El informe técnico destaca la posición estratégica del asentamiento sobre un cabezo de escasa altitud, lo que le proporcionaba resguardo frente a eventuales avenidas de las ramblas colindantes, visibilidad del entorno y disponibilidad de recursos hídricos y agropecuarios.

La resolución expone que cualquier intervención o remoción de terreno en el ámbito del yacimiento requerirá la autorización previa de la Dirección General de Patrimonio Cultural y estará sujeta a proyectos de intervención o prospecciones arqueológicas previas.

Asimismo, queda prohibida la búsqueda, recogida o traslado de materiales, el uso de detectores de metales y el vertido de residuos en la zona.