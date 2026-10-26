La catedral de Toledo inicia el primer Año Jubilar de sus 800 años de historia

La catedral de Toledo, primada de España, ha iniciado este domingo el primer Año Jubilar en sus 800 años de historia, con la apertura de la Puerta de Reyes del templo catedralicio por parte del arzobispo, Francisco Cerro Chaves, en un acto que ha congregado a cientos de fieles.

El arzobispo primado ha presidido los ritos de apertura del Año Jubilar, que ha sido concedido por el papa León XIV a petición del propio Cerro, con motivo de la conmemoración del ochocientos aniversario de la colocación de la primera piedra de la catedral toledana el 14 de agosto de 1226.

El acto ha comenzado con una procesión que ha partido a las 18:00 horas de la sacristía de la catedral, de la que ha salido por la Puerta Llana en dirección al Palacio Episcopal, donde Cerro Chaves se ha unido al cortejo revestido con los ornamentos litúrgicos para los ritos de apertura del Año Santo, en medio de la expectación de cientos de fieles que se han agolpado en la plaza del Ayuntamiento, frente a la que se ubica la Puerta de Reyes.

Cerro Chaves ha procedido a empujar la Puerta de Reyes, que se ha abierto entre el repiqueteo de las campanas de la catedral y de todas las iglesias de Toledo, los aplausos de los fieles que estaban en la plaza del Ayuntamiento y el estallido de cohetes.

Puerta Santa

Después ha atravesado en primer lugar y en solitario la Puerta de Reyes, que durante un año va a ser Puerta Santa, seguido de los participantes en la procesión y de los fieles que han entrado en la catedral, para seguir la solemne eucaristía con la que ha quedado inaugurado el Año Jubilar.

Entre los participantes en la procesión estaban el obispo auxiliar de Toledo y secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García Magán, el arzobispo emérito de Toledo, Braulio Rodríguez, los obispos eméritos de Segovia y de Albacete, Ángel Rubio y Ángel Fernández Collada, respectivamente, los miembros del Cabildo de la catedral de Toledo y numerosos sacerdotes, entre otros representantes religiosos.

También han participado representantes de instituciones y entidades, entre ellos la ministra de Educación, Milagros Tolón, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, y el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido.