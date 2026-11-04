Cataluña cede al fin y devolverá las pinturas de Sijena a Aragón en diciembre

El Museu Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) ha propuesto al Gobierno de Aragón comenzar el próximo 17 de noviembre los trabajos para trasladar las pinturas profanas del Monasterio de Santa María de Sijena, en Huesca. El calendario remitido por la institución catalana contempla iniciar entonces las labores de desmontaje, embalaje y transporte de las obras, cuya devolución lleva tiempo reclamando el Ejecutivo aragonés.

Según han informado fuentes del MNAC, la previsión es que el traslado concluya a principios de diciembre y que las pinturas se encuentren en Sijena durante la primera semana de ese mes.

La propuesta llega después de que el museo recibiera la comunicación de la autorización de la Comisión del Patrimonio Cultural de Huesca, un permiso que ha permitido reprogramar unos trabajos que inicialmente estaban previstos para el pasado mes de julio y que el Gobierno de Aragón paralizó.

El MNAC ha comunicado al Gobierno de Aragón una propuesta de calendario y un plan de trabajo para organizar la devolución de las pinturas.

La institución catalana había programado inicialmente el desmontaje y traslado para julio, pero esos trabajos no llegaron a ejecutarse después de que Aragón los detuviera.

Con la autorización de la Comisión del Patrimonio Cultural de Huesca, el museo ha vuelto a organizar las distintas fases de la operación para preparar el retorno de las obras a su emplazamiento original.

El Gobierno de Aragón había reclamado en varias ocasiones al MNAC que concretara la planificación de la devolución, especialmente después de que venciera la fecha inicialmente prevista para comenzar los trabajos.

La nueva propuesta fija ahora un calendario que sitúa el inicio de las operaciones a mediados de noviembre y su finalización a principios de diciembre.

Ocho paneles que no sufrieron el incendio de 1936

Las pinturas profanas que deben regresar al Monasterio de Santa María de Sijena son ocho paneles datados en torno al año 1200.

A diferencia de las pinturas murales del monasterio, estas obras no resultaron afectadas por el incendio que sufrió el cenobio en 1936.

El MNAC ha insistido desde que se dictó la sentencia sobre las obras de Sijena en que las pinturas profanas no presentan los mismos problemas de conservación ni los impedimentos técnicos que afectan a las pinturas murales.

El museo ha señalado expresamente que estos paneles no están quemados y que su traslado resulta técnicamente viable.

Esta diferencia es relevante en la planificación de la devolución, ya que las condiciones de conservación de las distintas piezas determinan las operaciones necesarias para garantizar su protección durante el transporte.

El MNAC defiende la complejidad de las operaciones

Pese a considerar viable el traslado, el museo catalán ha defendido que la operación requiere una preparación específica para proteger las obras.

Fuentes de la institución han explicado que el movimiento de algunas piezas implica una «gran complejidad» técnica y que es necesario preparar elementos de protección, entre ellos cajas fabricadas a medida.

El MNAC también ha indicado que estaba cerrando los detalles de la operación con una empresa especializada en transporte.

De hecho, la institución ya había licitado tiempo atrás a la empresa SIT los trabajos de desmontaje y traslado de estas pinturas.

La preparación del embalaje y la coordinación del transporte forman parte de las tareas previas al desplazamiento de los paneles desde Barcelona hasta el monasterio oscense.

El Gobierno de Aragón ha reclamado reiteradamente al museo catalán que comunicara cuándo comenzaría el proceso de devolución de las pinturas.

Ahora, la nueva planificación responde a esa petición y establece el 17 de noviembre como fecha propuesta para iniciar los trabajos.

Si se cumple el calendario trasladado por el MNAC, las ocho pinturas podrían regresar al Monasterio de Santa María de Sijena durante la primera semana de diciembre, poniendo fin a las operaciones de desmontaje, embalaje y transporte previstas para estas piezas.